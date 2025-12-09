Гранды стартуют в Кубке Англии. Жребий 1/32 финала. C кем сыграют украинцы?

8 декабря состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии 2025/26.

С этой стадии в борьбу включаются команды АПЛ и Чемпионшипа – первый и второй по силе дивизион страны соответственно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидер нынешнего сезона АПЛ Арсенал в третьем раунде Кубка поборется с Портсмутом. Манчестер Сити на старте соревнований встретится с командой Эксетер, а Ливерпулю предстоит поединок против Барнсли.

Сразу в четырех матчах этой стадии между собой сыграют команды АПЛ: Тоттенхэм – Астон Вилла, Эвертон – Сандерленд, Ньюкасл – Борнмут, Манчестер Юнайтед – Брайтон.

Матчи 1/32 финала Кубка Англии пройдут с 9 по 12 января 2026 года.

Соперники команд с украинскими футболистами:

Ноттингем Форест ( Александр Зинченко ) – Рексхэм

) – Рексхэм Брентфорд ( Егор Ярмолюк ) – Шеффилд Уэнсдей

) – Шеффилд Уэнсдей Эвертон ( Виталий Миколенко ) – Сандерленд ( Тимур Тутеров )

) – Сандерленд ( ) Сток Сити (Максим Таловеров) – Ковентри

Кубок Англии 2025. Жеребьевка 1/32 финала