Гранды стартуют в Кубке Англии. Жребий 1/32 финала. C кем сыграют украинцы?
Сразу в четырех поединках между собой встртетятся команды АПЛ. Кто для Арсенала и Сити?
8 декабря состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии 2025/26.
С этой стадии в борьбу включаются команды АПЛ и Чемпионшипа – первый и второй по силе дивизион страны соответственно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лидер нынешнего сезона АПЛ Арсенал в третьем раунде Кубка поборется с Портсмутом. Манчестер Сити на старте соревнований встретится с командой Эксетер, а Ливерпулю предстоит поединок против Барнсли.
Сразу в четырех матчах этой стадии между собой сыграют команды АПЛ: Тоттенхэм – Астон Вилла, Эвертон – Сандерленд, Ньюкасл – Борнмут, Манчестер Юнайтед – Брайтон.
Матчи 1/32 финала Кубка Англии пройдут с 9 по 12 января 2026 года.
Соперники команд с украинскими футболистами:
- Ноттингем Форест (Александр Зинченко) – Рексхэм
- Брентфорд (Егор Ярмолюк) – Шеффилд Уэнсдей
- Эвертон (Виталий Миколенко) – Сандерленд (Тимур Тутеров)
- Сток Сити (Максим Таловеров) – Ковентри
Кубок Англии 2025. Жеребьевка 1/32 финала
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду покинут Кулыба и Мкртчан
Президент клуба хочет, чтобы остался Костюк