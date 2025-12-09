Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гранды стартуют в Кубке Англии. Жребий 1/32 финала. C кем сыграют украинцы?
Кубок Англии
09 декабря 2025, 16:35 |
447
0

Гранды стартуют в Кубке Англии. Жребий 1/32 финала. C кем сыграют украинцы?

Сразу в четырех поединках между собой встртетятся команды АПЛ. Кто для Арсенала и Сити?

09 декабря 2025, 16:35 |
447
0
Гранды стартуют в Кубке Англии. Жребий 1/32 финала. C кем сыграют украинцы?
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии 2025/26.

С этой стадии в борьбу включаются команды АПЛ и Чемпионшипа – первый и второй по силе дивизион страны соответственно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидер нынешнего сезона АПЛ Арсенал в третьем раунде Кубка поборется с Портсмутом. Манчестер Сити на старте соревнований встретится с командой Эксетер, а Ливерпулю предстоит поединок против Барнсли.

Сразу в четырех матчах этой стадии между собой сыграют команды АПЛ: Тоттенхэм – Астон Вилла, Эвертон – Сандерленд, Ньюкасл – Борнмут, Манчестер Юнайтед – Брайтон.

Матчи 1/32 финала Кубка Англии пройдут с 9 по 12 января 2026 года.

Соперники команд с украинскими футболистами:

  • Ноттингем Форест (Александр Зинченко) – Рексхэм
  • Брентфорд (Егор Ярмолюк) – Шеффилд Уэнсдей
  • Эвертон (Виталий Миколенко) – Сандерленд (Тимур Тутеров)
  • Сток Сити (Максим Таловеров) – Ковентри

Кубок Англии 2025. Жеребьевка 1/32 финала

По теме:
Два ключевых игровых дня. 6-й тур Лиги чемпионов: расписание и таблица
«​​​​​​​Есть связь». Алонсо – о потенциальной работе в Ливерпуле
Интер – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Кубок Англии по футболу жеребьевка Вулверхэмптон Шрусбери Таун Донкастер Саутгемптон Тоттенхэм Астон Вилла Порт Вейл Флитвуд Таун Престон Уиган Ипсвич Блэкпул Бертон Альбион Рексхэм Ноттингем Форест Чарльтон Челси Манчестер Сити Эксетер Сити Вест Хэм Куинз Парк Рейнджерс Шеффилд Уэнсдей Брентфорд Фулхэм Мидлсбро Эвертон Сандерленд Ливерпуль Барнсли Бернли Миллуолл Норвич Уолсолл Портсмут Арсенал Лондон Дерби Каунти Лидс Суонси Вест Бромвич Солфорд Сити Гримсби Таун Халл Сити Блэкберн Ньюкасл Борнмут Оксфорд Юнайтед Челтнем Лестер Кембридж Бирмингем Сити Бристоль Сити Уотфорд Сток Сити Ковентри Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Брайтон Шеффилд Юнайтед Александр Зинченко Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Тимур Тутеров Максим Таловеров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Футбол | 09 декабря 2025, 07:11 9
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену
Динамо подготовило очередную отставку. Клуб подобрал кандидатов на замену

Команду покинут Кулыба и Мкртчан

Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Футбол | 09 декабря 2025, 07:54 12
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо
Стало известно, кого Суркис видит главным тренером Динамо

Президент клуба хочет, чтобы остался Костюк

Реал и Барселона узнали первых соперников в Кубке Испании
Футбол | 09.12.2025, 16:15
Реал и Барселона узнали первых соперников в Кубке Испании
Реал и Барселона узнали первых соперников в Кубке Испании
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Футбол | 09.12.2025, 12:31
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Сафонов второй раз подряд сыграет в стартовом составе ПСЖ. Где Забарный?
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Бокс | 09.12.2025, 08:51
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 16
Футбол
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 32
Футбол
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
09.12.2025, 00:10 15
Хоккей
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем