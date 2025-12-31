19-кратный чемпион собирается оформить трансфер звезды сборной Украины
Внимание «Фенербахче» привлекает Артем Довбик
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание турецкого «Фенербахче». Об этом сообщает HT Spor.
По информации источника, 19кратный чемпиона элитного турецкого дивизиона намерен подписать 28-летнего футболиста сборной Украины.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее был назван фаворит в гонке за подписание Артема Довбика.
