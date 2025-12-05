В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Ренн». Встреча начнется в 22:05 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния команда провела тренировку на клубной базе, в ходе которой футболисты парижского клуба сыграли друг против друга в формате «шесть на шесть».

Все игроки были разделены на три команды: синих, красных и зеленых. Стоит отметить, что в составе красных играли защитник сборной Украины Илья Забарный и российский голкипер Матвей Сафонов.

После 14 туров ПСЖ набрал 30 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на один пункт. В активе «Ренна» – 24 очка, команда разместилась на пятой позиции.

ВИДЕО. Забарный и Сафонов сыграли за одну команду на тренировке ПСЖ