ВИДЕО. Забарный и Сафонов сыграли за одну команду на тренировке ПСЖ

Подопечные Луиса Энрике продолжают подготовку к матчу чемпионата Франции против «Ренна»
В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Ренн». Встреча начнется в 22:05 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния команда провела тренировку на клубной базе, в ходе которой футболисты парижского клуба сыграли друг против друга в формате «шесть на шесть».
Все игроки были разделены на три команды: синих, красных и зеленых. Стоит отметить, что в составе красных играли защитник сборной Украины Илья Забарный и российский голкипер Матвей Сафонов.
После 14 туров ПСЖ набрал 30 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на один пункт. В активе «Ренна» – 24 очка, команда разместилась на пятой позиции.
