Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Забарный и Сафонов сыграли за одну команду на тренировке ПСЖ
Франция
05 декабря 2025, 12:13
ВИДЕО. Забарный и Сафонов сыграли за одну команду на тренировке ПСЖ

Подопечные Луиса Энрике продолжают подготовку к матчу чемпионата Франции против «Ренна»

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Ренн». Встреча начнется в 22:05 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния команда провела тренировку на клубной базе, в ходе которой футболисты парижского клуба сыграли друг против друга в формате «шесть на шесть».

Все игроки были разделены на три команды: синих, красных и зеленых. Стоит отметить, что в составе красных играли защитник сборной Украины Илья Забарный и российский голкипер Матвей Сафонов.

После 14 туров ПСЖ набрал 30 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на один пункт. В активе «Ренна» – 24 очка, команда разместилась на пятой позиции.

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
sania
Спорт юа, ви отримали "замовлення" на Забарного? Всі статті лише в негатив. Пишіть краще про дупи та цицьки дружин. Якраз для розкриття теми має вистачити рівня ваших писак.
icebeer
П-принципиальный казак
