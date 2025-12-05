Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 декабря 2025, 12:23 |
Французский журналист: «Это урок всем критикующим Забарного»

Доминик Северак отреагировал на критику в адрес украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист Le Parisien Доминик Северак поделился мыслями о критике в адрес новичков «ПСЖ» – французского вратаря Люки Шевалье и украинского защитника Ильи Забарного.

«Пока что игра Шевалье разочаровывает, но если нам придется судить всех новичков после четырех месяцев, то мы ничего не достигнем. Увидим ли мы того же Витинью, каким он был три года назад, когда начинал в «ПСЖ»? Посмотрите, кем он стал после работы с Луисом Энрике. Это должно послужить уроком всем тем, кто постоянно критикует Шевалье или Забарного», – написал Северак в материале для Le Parisien.

В текущем сезоне защитник сборной Украины сыграл в составе «ПСЖ» 16 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Ранее французский журналист Марк Мешуана рассказал о важной детали относительно Забарного.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
