Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпион Италии решил подписать Батагова. Есть ответ Трабзонспора
Турция
04 декабря 2025, 19:23 | Обновлено 04 декабря 2025, 19:24
2431
3

Чемпион Италии решил подписать Батагова. Есть ответ Трабзонспора

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Наполи», который планирует усилить состав

04 декабря 2025, 19:23 | Обновлено 04 декабря 2025, 19:24
2431
3 Comments
Чемпион Италии решил подписать Батагова. Есть ответ Трабзонспора
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Украинский защитник Арсений Батагов заинтересовал итальянский «Наполи», который планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил портал Haberts.

Представитель Серии А обратился к турецкому «Трабзонспору», чтобы обсудить детали полноценного трансфера, однако услышал отказ. В Турции сообщили, что «Батагов является одной из ключевых фигур в нынешней структуре команды и занимает важное место в планах «Трабзонспора».

В клубе заявили, что внимательно следят за развитием талантливого защитника и в настоящее время не намерены вести переговоры о его трансфере.

Батагов перебрался в чемпионат Турции в августе 2024 года из луганской «Зари». В нынешнем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

Контракт украинского защитника истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет семь миллионов евро.

По теме:
Явный фаворит. На подписание Салаха нашелся неожиданный претендент
Фенербахче может подписать футболиста сборной Украины. Есть три варианта
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал близнецов. Оба топ-таланты
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Наполи Арсений Батагов трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Бокс | 04 декабря 2025, 04:55 12
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник

Сулейман дал добро на бой с Уайлдером

Новый вожак для «волков»: как Гасперини возвращает Роме надежду на титул
Футбол | 04 декабря 2025, 14:17 4
Новый вожак для «волков»: как Гасперини возвращает Роме надежду на титул
Новый вожак для «волков»: как Гасперини возвращает Роме надежду на титул

Оцениваем перспективы римского клуба с новым тренером

Усиление для Ротаня? Полесье подпишет защитника со Второй лиги
Футбол | 04.12.2025, 18:11
Усиление для Ротаня? Полесье подпишет защитника со Второй лиги
Усиление для Ротаня? Полесье подпишет защитника со Второй лиги
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Футбол | 04.12.2025, 09:00
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Футбол | 04.12.2025, 07:44
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Keen Vision
Портал «Я тільки що це видумав» - дуже авторитетне джерело.
Ответить
+3
Roman
Реал и барса тоже следят за ним 
Зимой скорее всего подпишет кто-то из них 
Ответить
+1
Victor673256ua
Батогов у Трабзонспорі надовго не затримається. Хтось забере.
Ответить
0
Популярные новости
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 35
Футбол
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
03.12.2025, 09:15 11
Футбол
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
03.12.2025, 20:10 31
Водные виды
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
04.12.2025, 05:55 7
Футбол
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
03.12.2025, 07:22 3
Бокс
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 11
Футбол
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 4
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем