Чемпион Италии решил подписать Батагова. Есть ответ Трабзонспора
В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Наполи», который планирует усилить состав
Украинский защитник Арсений Батагов заинтересовал итальянский «Наполи», который планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил портал Haberts.
Представитель Серии А обратился к турецкому «Трабзонспору», чтобы обсудить детали полноценного трансфера, однако услышал отказ. В Турции сообщили, что «Батагов является одной из ключевых фигур в нынешней структуре команды и занимает важное место в планах «Трабзонспора».
В клубе заявили, что внимательно следят за развитием талантливого защитника и в настоящее время не намерены вести переговоры о его трансфере.
Батагов перебрался в чемпионат Турции в августе 2024 года из луганской «Зари». В нынешнем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.
Контракт украинского защитника истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет семь миллионов евро.
