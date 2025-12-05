Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Севилья и Валенсия вышли в 1/16 финала Кубка Испании, Эспаньол выбыл
Испания
05 декабря 2025, 11:57 | Обновлено 05 декабря 2025, 12:16
89
0

Вечером 4 декабря состоялись матчи 1/32 финала Копа дель Рей

ВИДЕО. Севилья и Валенсия вышли в 1/16 финала Кубка Испании, Эспаньол выбыл
Getty Images/Global Images Ukraine. Севилья

Вечером 3 декабря состоялись заключительные матчи 1/32 финала Кубка Испании.

Севилья и Валенсия вышли в 1/16 финала, выиграв матчи в гостях.

Эспаньол выбыл из турнира, проиграв клубу Балеарес (0:1)

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Испании

1/32 финала, 4 декабря 2025

  • Балеарес – Эспаньол – 1:0
  • Леганес – Альбасете – 1:2
  • Реал Авила – Райо Вальекано – 1:2 (д.в.)
  • Сабадель – Депортиво – 0:2
  • Понферрадина – Расинг – 1:2 (д.в.)
  • Картахена – Валенсия – 1:2 (д.в.)
  • Эстремадура – ​​Севилья – 1:2
  • Сант-Андреу – Сельта Виго – 1:1 (пен. 6:7)
  • Сарагоса – Бургос – 0:1 (д.в.)
  • Тенерифе – Гранада – 0:1

Балеарес – Эспаньол – 1:0

Леганес – Альбасете – 1:2

Реал Авила – Райо Вальекано – 1:2 (д.в.)

Сабадель – Депортиво – 0:2

Понферрадина – Расинг – 1:2 (д.в.)

Картахена – Валенсия – 1:2 (д.в.)

Эстремадура – ​​Севилья – 1:2

Сант-Андреу – Сельта Виго – 1:1 (пен. 6:7)

Сарагоса – Бургос – 0:1 (д.в.)

Тенерифе – Гранада – 0:1

По теме:
Экс-голкипер сборной Испании: «Куртуа – лучший вратарь в истории»
Румыния WU-17 – Украина WU-17 – 1:1. Вылет из Лиги A. Видео голов и обзор
Румыния WU-19 – Украина WU-19 – 0:0. Ничья устроила всех. Видеообзор матча
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
