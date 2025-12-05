ВИДЕО. Севилья и Валенсия вышли в 1/16 финала Кубка Испании, Эспаньол выбыл
Вечером 4 декабря состоялись матчи 1/32 финала Копа дель Рей
Вечером 3 декабря состоялись заключительные матчи 1/32 финала Кубка Испании.
Севилья и Валенсия вышли в 1/16 финала, выиграв матчи в гостях.
Эспаньол выбыл из турнира, проиграв клубу Балеарес (0:1)
Ниже приведены результаты игрового дня.
Кубок Испании
1/32 финала, 4 декабря 2025
- Балеарес – Эспаньол – 1:0
- Леганес – Альбасете – 1:2
- Реал Авила – Райо Вальекано – 1:2 (д.в.)
- Сабадель – Депортиво – 0:2
- Понферрадина – Расинг – 1:2 (д.в.)
- Картахена – Валенсия – 1:2 (д.в.)
- Эстремадура – Севилья – 1:2
- Сант-Андреу – Сельта Виго – 1:1 (пен. 6:7)
- Сарагоса – Бургос – 0:1 (д.в.)
- Тенерифе – Гранада – 0:1
