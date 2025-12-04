Кубок Испании. Фиаско Жироны, успех Бетиса и Реала Сосьедад

Вечером 3 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.

Бетис и Реал Сосьедад вышли в 1/16 финала, выиграв матчи в гостях.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жирона выбыла из Кубка, проиграв Оренсе (1:2), команде 3-го дивизиона.

За Жирону на замену вышли украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Испании

1/32 финала, 3 декабря 2025

Эльденсе – Альмерия – 2:1

– Альмерия – 2:1 Культураль Леонеса – Андорра – 4:2

– Андорра – 4:2 Мирандес – Спортинг Хихон – 0:2

– 0:2 Мурсия – Кадис – 3:2

– Кадис – 3:2 Талавера – Малага – 2:1

– Малага – 2:1 Антоньяно – Вильярреал – 1:1 д.в. (пен. 3:5)

– 1:1 д.в. (пен. 3:5) Кинтанар – Эльче – 1:2 д.в.

– 1:2 д.в. Оренсе – Жирона – 2:1

– Жирона – 2:1 Понтеведра – Эйбар – 0:3

– 0:3 Реус – Реал Сосьедад – 0:2

– 0:2 Сьюдад Сьеса – Леванте – 0:1

– 0:1 Торрент – Бетис – 1:4

Эльденсе – Альмерия – 2:1

Культураль Леонеса – Андорра – 4:2

Мирандес – Спортинг Хихон – 0:2

Мурсия – Кадис – 3:2

Талавера – Малага – 2:1

Антоньяно – Вильярреал – 1:1 д.в. (пен. 3:5)

Кинтанар – Эльче – 1:2 д.в.

Оренсе – Жирона – 2:1

Понтеведра – Эйбар – 0:3

Реус – Реал Сосьедад – 0:2

Сьюдад Сьеса – Леванте – 0:1

Торрент – Бетис – 1:4