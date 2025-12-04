Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
04 декабря 2025, 00:49 | Обновлено 04 декабря 2025, 02:48
Кубок Испании. Фиаско Жироны, успех Бетиса и Реала Сосьедад

Вечером 3 декабря состоялись матчи 1/32 финала Копа дель Рей

Кубок Испании. Фиаско Жироны, успех Бетиса и Реала Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 декабря состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.

Бетис и Реал Сосьедад вышли в 1/16 финала, выиграв матчи в гостях.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жирона выбыла из Кубка, проиграв Оренсе (1:2), команде 3-го дивизиона.

За Жирону на замену вышли украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Испании

1/32 финала, 3 декабря 2025

  • Эльденсе – Альмерия – 2:1
  • Культураль Леонеса – Андорра – 4:2
  • Мирандес – Спортинг Хихон – 0:2
  • Мурсия – Кадис – 3:2
  • Талавера – Малага – 2:1
  • Антоньяно – Вильярреал – 1:1 д.в. (пен. 3:5)
  • Кинтанар – Эльче – 1:2 д.в.
  • Оренсе – Жирона – 2:1
  • Понтеведра – Эйбар – 0:3
  • Реус – Реал Сосьедад – 0:2
  • Сьюдад Сьеса – Леванте – 0:1
  • Торрент – Бетис – 1:4

Кубок Испании по футболу Жирона Виктор Цыганков Владислав Ванат
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
