  4. Кубок Испании. Хетафе, Алавес, Осасуна и Мальорка вышли в 1/16 финала
Испания
03 декабря 2025, 01:39 | Обновлено 03 декабря 2025, 01:41
15
0

Кубок Испании. Хетафе, Алавес, Осасуна и Мальорка вышли в 1/16 финала

Вечером 2 декабря состоялись матчи 1/32 финала Копа дель Рей

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 октября состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.

Хетафе, Алавес, Осасуна и Мальорка вышли в 1/16 финала.

Ниже приведены результаты игрового дня.

Кубок Испании

1/32 финала, 2 декабря 2025

  • 02.12.2025. Эбро – Осасуна – 3:5
  • 02.12.2025. Нумансия – Мальорка – 2:3
  • 02.12.2025. Португалете – Алавес – 0:3
  • 02.12.2025. Ферроль – Уэска ​​– 0:2
  • 02.12.2025. Гвадалахара – Сеута – 1:0
  • 02.12.2025. Навалькарнеро – Хетафе – 2:3 (д.в.)

Видео голов и обзоры матчей

По теме:
Ювентус – Удинезе – 2:0. 1/8 финала Кубка Италии. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Как Ферран установил окончательный счет в матче Барселона – Атлетико
Фулхэм – Ман Сити – 4:5. Невероятная драма. Видео голов и обзор матча
Кубок Испании по футболу Осасуна Нумансия Мальорка Алавес Ферроль Уэска Сеута Навалькарнеро Хетафе видео голов и обзор
Николай Степанов
