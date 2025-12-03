Испания03 декабря 2025, 01:39 | Обновлено 03 декабря 2025, 01:41
Кубок Испании. Хетафе, Алавес, Осасуна и Мальорка вышли в 1/16 финала
Вечером 2 декабря состоялись матчи 1/32 финала Копа дель Рей
Вечером 30 октября состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.
Хетафе, Алавес, Осасуна и Мальорка вышли в 1/16 финала.
Ниже приведены результаты игрового дня.
Кубок Испании
1/32 финала, 2 декабря 2025
- 02.12.2025. Эбро – Осасуна – 3:5
- 02.12.2025. Нумансия – Мальорка – 2:3
- 02.12.2025. Португалете – Алавес – 0:3
- 02.12.2025. Ферроль – Уэска – 0:2
- 02.12.2025. Гвадалахара – Сеута – 1:0
- 02.12.2025. Навалькарнеро – Хетафе – 2:3 (д.в.)
