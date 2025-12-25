Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 декабря 2025, 02:29
Вратарь-предатель возвращается: как Эспаньол готовится к матчу с Барсой?

Клуб усилил меры безопасности перед дерби

Вратарь-предатель возвращается: как Эспаньол готовится к матчу с Барсой?
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эспаньол» усилил меры безопасности перед домашним матчем с «Барселоной», который состоится 3 января.

По информации Marca, на одном из секторов стадиона будет установлена защитная сетка, чтобы исключить возможность бросания предметов на поле – в частности, в сторону вратаря «сине-гранатовых» Жоана Гарсии. Воспитанник «Эспаньола» перешел к принципиальным соперникам прошлым летом за 25 млн евро.

Клуб стремится избежать любых инцидентов при возвращении Гарсии на «Корнелья-Эль Прат», которые могли бы негативно сказаться на команде и осложнить успешное продолжение сезона. На данный момент «попугаи» занимают 5-е место в таблице Ла Лиги.

