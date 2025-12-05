Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Падать уже некуда». Чечер – дал прогноз на предстоящий тур УПЛ
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 11:55 | Обновлено 05 декабря 2025, 11:57
«Падать уже некуда». Чечер – дал прогноз на предстоящий тур УПЛ

Авторитетный в прошлом украинский защитник поставил на «Шахтер», ЛНЗ, «Полесье» и… «Динамо»

Динамо

Сегодня, 5 декабря в украинской Премьер-лиге стартует 15-й тур. Ожиданиями от предстоящих матчей в этот игровой уик-энд эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился авторитетный в прошлом защитник Вячеслав Чечер, на счету которого в элитном дивизионе 410 поединков. Это третий показатель среди всех футболистов за историю.

05.12.25

«Заря» – «Карпаты» – 18:00

«В какой-то мере, это будет матч за шесть очков, так «Заря» им «Карпаты» соседи по турнирной таблице. В этом противостоянии я отдаю предпочтение луганской команде – 2:1, которая, на мой взгляд, показывает более содержательный футбол».

06.12.25

ЛНЗ – «Оболонь» – 13:00

«Черкасская команда является явным фаворитом этой пары, однако «Оболонь» умеет неплохо защищаться и навязывать сопернику борьбу. Тем не менее, ЛНЗ на ходу, поэтому они минимально победят – 1:0».

«Колос» – «Шахтер» – 15:30

«Колос такая команда, которая может выиграть у «Динамо» и проиграть «Руху». Их трудно предугадать. Однако «Шахтер» после ничьей в прошлом туре с «Кривбассом» сделает все возможное, чтобы выиграть, иначе подопечные Арды Турана могут и потерять текущее первое место. 0:2».

«Кудровка» – «Динамо» – 18:00

«На Полтаву в прошлом туре тоже никто не ставил (улыбается). Но, думаю, киевляне не наступят на те же грабли. Четыре поражения кряду как-то чересчур для такого клуба, а пятое может загнать «Динамо» в такую яму, что выбраться из нее будет крайне сложно.

Возможно, в этом поединке Игорь Костюк и захотел бы сделать серьезную ротацию, но у динамовцев в лазарете немало футболистов, поэтому о каких-то кардинальных изменениях, думаю, говорить не приходится. У наставника мало времени, чтобы полностью понять психологию коллектива. На первый план должны выйти лидерские качества основных игроков команды. Именно это станет главным фактором для «Динамо» в достижении положительного результата. Падать уже некуда. Думаю, номинальные гости выиграют со счетом 2:0.

07.12.25

«Кривбасс» – «Александрия» – 13:00

«Тучи над наставником «Александрии сгущаются, поскольку команда в турнирной таблице стоит уже на прямом вылете. Но, на мой взгляд, и этот поединок не станет удачным для серебряного призера чемпионата. «Кривбасс» после ничьи с «Шахтером» пребывает в хорошем психологическом состоянии. Тем более что и матч состоится в Кривом Роге. 2:0».

«Металист 1925» – «Верес» – 15:30

«Харьковчане перед началом сезона заявляли о высоких задачах, но пока команда показывает не тот результат, который ожидался. Одна победа в семи последних матчах говорит сама за себя. Нельзя сказать, что и «Верес» в полном порядке, но они в тех же семи поединках ни разу не проиграли. 0:0».

«Рух» – «Полесье» – 18:00

«Рух», как говорится, побежал, выиграв в двух турах кряду. Однако «Полесье» сейчас, это не «Александрия» и «Кудровка». В команде Руслана Ротаня подобраны опытные исполнители. Именно за счет класса и опыта житомирская команда добьется нужного для себя результата. 0:1».

08.12.25

«Полтава» – «Эпицентр» – 15:30

«И в Полтаве состоится лобовой поединок. Это битва за выживание. Впрочем, в игре, примерно, двух равных команд я не могу никому отдать предпочтение, поэтому ставлю на ничью – 1:1».

Турнирная таблица УПЛ 2025/26 после 14-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 14 9 4 1 37 - 12 06.12.25 15:30 Колос Ковалевка - Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка 31
2 ЛНЗ 14 9 2 3 15 - 8 06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 29
3 Полесье 14 8 3 3 23 - 8 07.12.25 18:00 Рух Львов - Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье 27
4 Колос Ковалевка 14 6 5 3 16 - 12 06.12.25 15:30 Колос Ковалевка - Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка 23
5 Кривбасс 14 6 4 4 24 - 23 07.12.25 13:00 Кривбасс - Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс 22
6 Металлист 1925 14 5 6 3 15 - 11 07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 21
7 Динамо Киев 14 5 5 4 30 - 20 06.12.25 18:00 Кудровка - Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс 20
8 Заря 14 5 5 4 18 - 16 05.12.25 18:00 Заря - Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря 20
9 Карпаты Львов 14 4 7 3 18 - 17 05.12.25 18:00 Заря - Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов 19
10 Верес 14 4 6 4 13 - 14 07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря 18
11 Оболонь 14 4 5 5 11 - 21 06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье 17
12 Кудровка 14 4 2 8 17 - 27 06.12.25 18:00 Кудровка - Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка 14
13 Рух Львов 14 4 1 9 12 - 22 07.12.25 18:00 Рух Львов - Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов 13
14 Эпицентр 14 3 2 9 15 - 22 08.12.25 15:30 Полтава - Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр 11
15 Александрия 14 2 4 8 13 - 24 07.12.25 13:00 Кривбасс - Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр 10
16 Полтава 14 2 3 9 13 - 33 08.12.25 15:30 Полтава - Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка 9
Полная таблица

Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Известен первый соперник Динамо на тренировочных сборах в Турции
ФОТО. С Динамо тренируется новичок из Африки. Ему всего 19 лет
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
