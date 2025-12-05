«Падать уже некуда». Чечер – дал прогноз на предстоящий тур УПЛ

Сегодня, 5 декабря в украинской Премьер-лиге стартует 15-й тур. Ожиданиями от предстоящих матчей в этот игровой уик-энд эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился авторитетный в прошлом защитник Вячеслав Чечер, на счету которого в элитном дивизионе 410 поединков. Это третий показатель среди всех футболистов за историю.

05.12.25

«Заря» – «Карпаты» – 18:00

«В какой-то мере, это будет матч за шесть очков, так «Заря» им «Карпаты» соседи по турнирной таблице. В этом противостоянии я отдаю предпочтение луганской команде – 2:1, которая, на мой взгляд, показывает более содержательный футбол».

06.12.25

ЛНЗ – «Оболонь» – 13:00

«Черкасская команда является явным фаворитом этой пары, однако «Оболонь» умеет неплохо защищаться и навязывать сопернику борьбу. Тем не менее, ЛНЗ на ходу, поэтому они минимально победят – 1:0».

«Колос» – «Шахтер» – 15:30

«Колос такая команда, которая может выиграть у «Динамо» и проиграть «Руху». Их трудно предугадать. Однако «Шахтер» после ничьей в прошлом туре с «Кривбассом» сделает все возможное, чтобы выиграть, иначе подопечные Арды Турана могут и потерять текущее первое место. 0:2».

«Кудровка» – «Динамо» – 18:00

«На Полтаву в прошлом туре тоже никто не ставил (улыбается). Но, думаю, киевляне не наступят на те же грабли. Четыре поражения кряду как-то чересчур для такого клуба, а пятое может загнать «Динамо» в такую яму, что выбраться из нее будет крайне сложно.

Возможно, в этом поединке Игорь Костюк и захотел бы сделать серьезную ротацию, но у динамовцев в лазарете немало футболистов, поэтому о каких-то кардинальных изменениях, думаю, говорить не приходится. У наставника мало времени, чтобы полностью понять психологию коллектива. На первый план должны выйти лидерские качества основных игроков команды. Именно это станет главным фактором для «Динамо» в достижении положительного результата. Падать уже некуда. Думаю, номинальные гости выиграют со счетом 2:0.

07.12.25

«Кривбасс» – «Александрия» – 13:00

«Тучи над наставником «Александрии сгущаются, поскольку команда в турнирной таблице стоит уже на прямом вылете. Но, на мой взгляд, и этот поединок не станет удачным для серебряного призера чемпионата. «Кривбасс» после ничьи с «Шахтером» пребывает в хорошем психологическом состоянии. Тем более что и матч состоится в Кривом Роге. 2:0».

«Металист 1925» – «Верес» – 15:30

«Харьковчане перед началом сезона заявляли о высоких задачах, но пока команда показывает не тот результат, который ожидался. Одна победа в семи последних матчах говорит сама за себя. Нельзя сказать, что и «Верес» в полном порядке, но они в тех же семи поединках ни разу не проиграли. 0:0».

«Рух» – «Полесье» – 18:00

«Рух», как говорится, побежал, выиграв в двух турах кряду. Однако «Полесье» сейчас, это не «Александрия» и «Кудровка». В команде Руслана Ротаня подобраны опытные исполнители. Именно за счет класса и опыта житомирская команда добьется нужного для себя результата. 0:1».

08.12.25

«Полтава» – «Эпицентр» – 15:30

«И в Полтаве состоится лобовой поединок. Это битва за выживание. Впрочем, в игре, примерно, двух равных команд я не могу никому отдать предпочтение, поэтому ставлю на ничью – 1:1».

