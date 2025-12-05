Франция05 декабря 2025, 12:38 |
Лилль – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 декабря в 22:00 поединок Лиги 1
В пятницу, 5 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лилль» и «Марсель».
Игра пройдет в Вильнев-д'Аске на стадионе «Стад Пьер-Моруа».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лилль – Марсель
|
