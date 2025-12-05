Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Лилль
05.12.2025 22:00 - : -
Марсель
Франция
05 декабря 2025, 12:38 |
12
0

Смотрите 5 декабря в 22:00 поединок Лиги 1

05 декабря 2025, 12:38 |
12
0
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 5 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лилль» и «Марсель».

Игра пройдет в Вильнев-д'Аске на стадионе «Стад Пьер-Моруа».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лилль – Марсель
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
