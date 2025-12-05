В пятницу, 5 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лилль» и «Марсель».

Игра пройдет в Вильнев-д'Аске на стадионе «Стад Пьер-Моруа».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лилль – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция