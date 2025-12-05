5 декабря на Стад Пьер-Моруа пройдет матч 15-го тура Лиги 1 Франции, в котором Лилль встретится с Марселем. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лилль

Команда не так давно ухитрялась выигрывать Лигу 1, воспользовавшись спадом у ПСЖ. А в прошлом сезоне вышло неплохо себя проявить в Лиге чемпионов, пробившись там в плей-офф. Но вот только право снова сыграть там не завоевали: весной в очень плотной борьбе с Ниццей и Монако получилось занять только пятое место.

Так что сейчас амбициозные французы вынуждены играть в менее статусной Лиге Европы. Там получается противоречиво, но в целом, кажется, выходу в плей-офф ничего не должно помешать: выиграли уже трижды при паре поражений. Не менее важно для Брюно Женезьо и его подопечных пробиться в квартет лидеров на внутренней арене. И после 1:0 с Гавром удается с 26 очками идти как раз на четвертом месте, опережая на пару очков в том числе и следующего противника.

Марсель

Клуб как раз в прошлом сезоне сумел заметно прибавить. Тогда подготовились серьезно, пригласив тренировать Де Дзерби и подписав ряд звезд, от Гринвуда и до Хейбьерга. Но эти шаги оправдались, ведь получилось стать вице-чемпионом страны - по сути, максимально возможный результат, когда в соперниках пиковый ПСЖ, что тогда как раз выиграл Лигу чемпионов.

Сейчас Олимпик оставляет довольно противоречивое впечатление. Сказывается и выросшая нагрузка, в виде Лиги чемпионов, где выиграли дважды при трех поражениях. Не забываем, что сезон вообще начинался с драки в раздевалке, из-за чего экс-наставник Шахтера избавился от таких важных игроков, как Рабьо и Роу. Но в целом получилось достаточно неплохо стартовать. Да, с Тулузой дома в прошлом туре упустили пару очков, пропустив на 2:2 на 90+ минуте. Но понятно, что вся борьба в группе лидеров Лиги 1 еще впереди.

Статистика личных встреч

Лилль не проигрывает в пяти крайних матчах чемпионата (при паре побед) и прошел в январе соперника в кубке.

Прогноз

Букмекерские конторы минимально отдают преимущество хозяевам. Поверим, что борьба будет не скучной - ставим на оба забьют (коэффициент - 1,6).