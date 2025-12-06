Франция06 декабря 2025, 01:47 | Обновлено 06 декабря 2025, 01:54
16
0
ВИДЕО. Гол брата Мбаппе принес Лиллю победу над Марселем в Лиге 1
Брест взял верх над Монако в 15-м туре чемпионата Франции
Вечером 5 декабря состоялись стартовые матчи 15-го тура чемпионата Франции
Лилль переиграл Марсель (1:0) благодаря голу Этана Мбаппе (брата Килиана Мбаппе) и догнал соперников в турнирной таблице (3–4 места)
Брест взял верх над Монако (1:0) и поднялся на 9-е место.
Лидеры Лиги 1: Ланс (31 очко), ПСЖ (30), Марсель, Лилль (по 29)
Лига 1. 5 декабря, 15-й тур
Лилль – Марсель – 1:0
Гол: Этан Мбаппе, 10
ВИДЕО. Гол Этана Мбаппе, 10 мин
Брест – Монако – 1:0
Гол: Камори Думбия, 28
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ланс
|14
|10
|1
|3
|24 - 12
|06.12.25 18:00 Нант - Ланс30.11.25 Анже 1:2 Ланс22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург08.11.25 Монако 1:4 Ланс02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Мец 2:0 Ланс
|31
|2
|ПСЖ
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|06.12.25 22:05 ПСЖ - Ренн29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ
|30
|3
|Марсель
|15
|9
|2
|4
|35 - 15
|14.12.25 21:45 Марсель - Монако05.12.25 Лилль 1:0 Марсель29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза21.11.25 Ницца 1:5 Марсель08.11.25 Марсель 3:0 Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель
|29
|4
|Лилль
|15
|9
|2
|4
|29 - 17
|14.12.25 18:15 Осер - Лилль05.12.25 Лилль 1:0 Марсель30.11.25 Гавр 0:1 Лилль23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Лилль 1:0 Анже
|29
|5
|Ренн
|14
|6
|6
|2
|24 - 18
|06.12.25 22:05 ПСЖ - Ренн28.11.25 Мец 0:1 Ренн22.11.25 Ренн 4:1 Монако07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн
|24
|6
|Лион
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|07.12.25 21:45 Лорьян - Лион30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион
|24
|7
|Монако
|15
|7
|2
|6
|26 - 26
|14.12.25 21:45 Марсель - Монако05.12.25 Брест 1:0 Монако29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 Ренн 4:1 Монако08.11.25 Монако 1:4 Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж
|23
|8
|Страсбург
|14
|7
|1
|6
|25 - 19
|06.12.25 20:00 Тулуза - Страсбург30.11.25 Страсбург 1:2 Брест22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Страсбург 3:0 Осер
|22
|9
|Брест
|15
|5
|4
|6
|20 - 24
|13.12.25 18:00 Ренн - Брест05.12.25 Брест 1:0 Монако30.11.25 Страсбург 1:2 Брест23.11.25 Брест 3:2 Мец08.11.25 Марсель 3:0 Брест02.11.25 Брест 0:0 Лион
|19
|10
|Тулуза
|14
|4
|5
|5
|20 - 19
|06.12.25 20:00 Тулуза - Страсбург29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн
|17
|11
|Ницца
|14
|5
|2
|7
|19 - 26
|07.12.25 16:00 Ницца - Анже30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца21.11.25 Ницца 1:5 Марсель09.11.25 Мец 2:1 Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Ницца 2:0 Лилль
|17
|12
|Анже
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|07.12.25 16:00 Ницца - Анже30.11.25 Анже 1:2 Ланс23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Анже 2:0 Осер02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Марсель 2:2 Анже
|16
|13
|ФК Париж
|14
|4
|3
|7
|21 - 26
|07.12.25 18:15 Гавр - ФК Париж29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион
|15
|14
|Гавр
|14
|3
|5
|6
|13 - 21
|07.12.25 18:15 Гавр - ФК Париж30.11.25 Гавр 0:1 Лилль22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Гавр 1:0 Брест
|14
|15
|Лорьян
|14
|3
|5
|6
|18 - 28
|07.12.25 21:45 Лорьян - Лион30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца23.11.25 Нант 1:1 Лорьян09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ
|14
|16
|Нант
|14
|2
|5
|7
|12 - 22
|06.12.25 18:00 Нант - Ланс30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Нант 1:1 Лорьян08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Нант 3:5 Монако
|11
|17
|Мец
|14
|3
|2
|9
|14 - 31
|07.12.25 18:15 Осер - Мец28.11.25 Мец 0:1 Ренн23.11.25 Брест 3:2 Мец09.11.25 Мец 2:1 Ницца02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Мец 2:0 Ланс
|11
|18
|Осер
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|07.12.25 18:15 Осер - Мец29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Анже 2:0 Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Страсбург 3:0 Осер
|9
События матча
10’
ГОЛ ! Мяч забил Этан Мбаппе (Лилль), асcист Набиль Бенталеб.
