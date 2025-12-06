Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Гол брата Мбаппе принес Лиллю победу над Марселем в Лиге 1
Чемпионат Франции
Лилль
05.12.2025 22:00 – FT 1 : 0
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
06 декабря 2025, 01:47 | Обновлено 06 декабря 2025, 01:54
16
0

Брест взял верх над Монако в 15-м туре чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 декабря состоялись стартовые матчи 15-го тура чемпионата Франции

Лилль переиграл Марсель (1:0) благодаря голу Этана Мбаппе (брата Килиана Мбаппе) и догнал соперников в турнирной таблице (3–4 места)

Брест взял верх над Монако (1:0) и поднялся на 9-е место.

Лидеры Лиги 1: Ланс (31 очко), ПСЖ (30), Марсель, Лилль (по 29)

Лига 1. 5 декабря, 15-й тур

Лилль – Марсель – 1:0

Гол: Этан Мбаппе, 10

ВИДЕО. Гол Этана Мбаппе, 10 мин

Брест – Монако – 1:0

Гол: Камори Думбия, 28

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ланс 14 10 1 3 24 - 12 06.12.25 18:00 Нант - Ланс30.11.25 Анже 1:2 Ланс22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург08.11.25 Монако 1:4 Ланс02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Мец 2:0 Ланс 31
2 ПСЖ 14 9 3 2 27 - 12 06.12.25 22:05 ПСЖ - Ренн29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ 30
3 Марсель 15 9 2 4 35 - 15 14.12.25 21:45 Марсель - Монако05.12.25 Лилль 1:0 Марсель29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза21.11.25 Ницца 1:5 Марсель08.11.25 Марсель 3:0 Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель 29
4 Лилль 15 9 2 4 29 - 17 14.12.25 18:15 Осер - Лилль05.12.25 Лилль 1:0 Марсель30.11.25 Гавр 0:1 Лилль23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Лилль 1:0 Анже 29
5 Ренн 14 6 6 2 24 - 18 06.12.25 22:05 ПСЖ - Ренн28.11.25 Мец 0:1 Ренн22.11.25 Ренн 4:1 Монако07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн 24
6 Лион 14 7 3 4 21 - 15 07.12.25 21:45 Лорьян - Лион30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион 24
7 Монако 15 7 2 6 26 - 26 14.12.25 21:45 Марсель - Монако05.12.25 Брест 1:0 Монако29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 Ренн 4:1 Монако08.11.25 Монако 1:4 Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж 23
8 Страсбург 14 7 1 6 25 - 19 06.12.25 20:00 Тулуза - Страсбург30.11.25 Страсбург 1:2 Брест22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Страсбург 3:0 Осер 22
9 Брест 15 5 4 6 20 - 24 13.12.25 18:00 Ренн - Брест05.12.25 Брест 1:0 Монако30.11.25 Страсбург 1:2 Брест23.11.25 Брест 3:2 Мец08.11.25 Марсель 3:0 Брест02.11.25 Брест 0:0 Лион 19
10 Тулуза 14 4 5 5 20 - 19 06.12.25 20:00 Тулуза - Страсбург29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн 17
11 Ницца 14 5 2 7 19 - 26 07.12.25 16:00 Ницца - Анже30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца21.11.25 Ницца 1:5 Марсель09.11.25 Мец 2:1 Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Ницца 2:0 Лилль 17
12 Анже 14 4 4 6 12 - 17 07.12.25 16:00 Ницца - Анже30.11.25 Анже 1:2 Ланс23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Анже 2:0 Осер02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Марсель 2:2 Анже 16
13 ФК Париж 14 4 3 7 21 - 26 07.12.25 18:15 Гавр - ФК Париж29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион 15
14 Гавр 14 3 5 6 13 - 21 07.12.25 18:15 Гавр - ФК Париж30.11.25 Гавр 0:1 Лилль22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Гавр 1:0 Брест 14
15 Лорьян 14 3 5 6 18 - 28 07.12.25 21:45 Лорьян - Лион30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца23.11.25 Нант 1:1 Лорьян09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ 14
16 Нант 14 2 5 7 12 - 22 06.12.25 18:00 Нант - Ланс30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Нант 1:1 Лорьян08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Нант 3:5 Монако 11
17 Мец 14 3 2 9 14 - 31 07.12.25 18:15 Осер - Мец28.11.25 Мец 0:1 Ренн23.11.25 Брест 3:2 Мец09.11.25 Мец 2:1 Ницца02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Мец 2:0 Ланс 11
18 Осер 14 2 3 9 8 - 20 07.12.25 18:15 Осер - Мец29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Анже 2:0 Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Страсбург 3:0 Осер 9
Полная таблица

События матча

10’
ГОЛ ! Мяч забил Этан Мбаппе (Лилль), асcист Набиль Бенталеб.
чемпионат Франции по футболу Брест (Франция) Монако Лилль Марсель Этан Мбаппе видео голов и обзор
