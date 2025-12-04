Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мирон МАРКЕВИЧ: «Шовковский должен был прийти к руководителям Динамо»
Украина. Премьер лига
Именитый украинский тренер отреагировал на увольнения наставника киевского клуба

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал увольнение главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского, который покинул команду после поражения в Лиге конференций от кипрской «Омонии» (0:2).

«Все-таки первый сезон у «Динамо» был продуктивным, команда стала чемпионом и не проиграла ни одного матча. Шовковский показал, что способен эффективно работать. И это давало ему основания потребовать усиления команды.

Он должен был прийти к руководителям клуба и бросить на стол список из футболистов, которых хотел бы видеть в коллективе. Особенно нужно было усилить защиту, потому что оборону «Динамо» трудно назвать обороной», – уверен Маркевич.

После ухода Шовковского новым наставником «бело-синих» был назначен Игорь Костюк, который дебютировал во главе «Динамо» в матче с «Полтавой» (1:2).

Киевский клуб набрал 20 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. В следующем туре «бело-синие» на выезде сыграют против «Кудровки».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Мирон Маркевич
Николай Тытюк Источник
