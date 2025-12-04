Мирон МАРКЕВИЧ: «Шовковский должен был прийти к руководителям Динамо»

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал увольнение главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского, который покинул команду после поражения в Лиге конференций от кипрской «Омонии» (0:2).

«Все-таки первый сезон у «Динамо» был продуктивным, команда стала чемпионом и не проиграла ни одного матча. Шовковский показал, что способен эффективно работать. И это давало ему основания потребовать усиления команды.

Он должен был прийти к руководителям клуба и бросить на стол список из футболистов, которых хотел бы видеть в коллективе. Особенно нужно было усилить защиту, потому что оборону «Динамо» трудно назвать обороной», – уверен Маркевич.

После ухода Шовковского новым наставником «бело-синих» был назначен Игорь Костюк, который дебютировал во главе «Динамо» в матче с «Полтавой» (1:2).

Киевский клуб набрал 20 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице. В следующем туре «бело-синие» на выезде сыграют против «Кудровки».