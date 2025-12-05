В Италии сообщили хорошие новости по поводу Довбика
Украинский форвард хочет поскорее вернуться на поле
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик планирует досрочно вернуться к полноценным тренировкам после своей травмы, сообщает Il Tempo.
По информации источника, 28-летний нападающий римлян не сыграет в матче 14-го тура Серии А с «Кальяри», который состоится в воскресенье, 7 декабря. Однако украинец рассчитывает, что он будет готов выйти на поле во встрече с «Ювентусом» 20 декабря.
Отмечается, что Довбик упорно работает, чтобы как можно скорее начать полноценные тренировки с командой. Не исключено, что он сможет даже сыграть с «Комо» 15 декабря.
Сообщалось, что на Довбика нацелился титулованный клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Игоря Костюка сыграют против «Зимбру», который выступает в чемпионате Молдовы
Главный тренер «Шахтера» U-19 продемонстрировал амбиции, но сделал это чересчур прямолинейно