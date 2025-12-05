Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Италии сообщили хорошие новости по поводу Довбика
05 декабря 2025, 12:17
В Италии сообщили хорошие новости по поводу Довбика

Украинский форвард хочет поскорее вернуться на поле

Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик планирует досрочно вернуться к полноценным тренировкам после своей травмы, сообщает Il Tempo.

По информации источника, 28-летний нападающий римлян не сыграет в матче 14-го тура Серии А с «Кальяри», который состоится в воскресенье, 7 декабря. Однако украинец рассчитывает, что он будет готов выйти на поле во встрече с «Ювентусом» 20 декабря.

Отмечается, что Довбик упорно работает, чтобы как можно скорее начать полноценные тренировки с командой. Не исключено, что он сможет даже сыграть с «Комо» 15 декабря.

Сообщалось, что на Довбика нацелился титулованный клуб.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
ivankondrat96
Прискорення відновлення від травми часто може призвести до поганих наслідків. Треба бути обережним
Ответить
+1
