ОФИЦИАЛЬНО. Испанский защитник подписал контракт с Барселоной
Эрик Гарсия продлил соглашение с каталонским грандом до 2031 года
Испанский защитник Эрик Гарсия продлил контракт с каталонской «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».
Новое соглашение между 24-летним футболистом и испанским грандом рассчитано до лета 2031 года.
В текущем сезоне Эрик Гарсия провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним голом и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Флик требует трансфер у руководства «Барселоны».
Together we rise. #MadeInLaMasia 🧬 pic.twitter.com/DCkjGf4khJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 5, 2025
