ОФИЦИАЛЬНО. Испанский защитник подписал контракт с Барселоной

Испанский защитник Эрик Гарсия продлил контракт с каталонской «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

Новое соглашение между 24-летним футболистом и испанским грандом рассчитано до лета 2031 года.

В текущем сезоне Эрик Гарсия провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним голом и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флик требует трансфер у руководства «Барселоны».