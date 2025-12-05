Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Испанский защитник подписал контракт с Барселоной
Испания
05 декабря 2025, 12:19 | Обновлено 05 декабря 2025, 12:40
587
0

ОФИЦИАЛЬНО. Испанский защитник подписал контракт с Барселоной

Эрик Гарсия продлил соглашение с каталонским грандом до 2031 года

05 декабря 2025, 12:19 | Обновлено 05 декабря 2025, 12:40
587
0
ОФИЦИАЛЬНО. Испанский защитник подписал контракт с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Испанский защитник Эрик Гарсия продлил контракт с каталонской «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

Новое соглашение между 24-летним футболистом и испанским грандом рассчитано до лета 2031 года.

В текущем сезоне Эрик Гарсия провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним голом и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флик требует трансфер у руководства «Барселоны».

По теме:
Вся надежда на Ваната. Жирона понесла серьезные кадровые потери
Переговоры идут. Один из лучших игроков поколения определился с клубом
ЛАПОРТА: «Барса не подкупала судей и не делала ничего неправомерного»
Барселона продление контракта Эрик Гарсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
Футбол | 05 декабря 2025, 07:49 13
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ

Кристиан Биловар восстановился после травмы

Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Футбол | 05 декабря 2025, 05:02 1
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен

Бельгиец хочет усиления защиты

Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футбол | 05.12.2025, 10:01
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Футболист Динамо, который попал в скандал, может покинуть Премьер-лигу
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Футбол | 05.12.2025, 11:47
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Бокс | 05.12.2025, 08:59
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 29
Футбол
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
Гвардиола указал на дверь двум игрокам Ман Сити. В клубе приняли решение
Гвардиола указал на дверь двум игрокам Ман Сити. В клубе приняли решение
03.12.2025, 14:38 1
Футбол
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 11
Футбол
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07 1
Бокс
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем