Флик требует трансфер у руководства Барсы. Началась работа над подписанием
Немецкий коуч хочет видеть в команде Нико Шлоттербека
Немецкий защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек может перебраться в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик требует у клубе подписания футболиста немецкого клуба. В клубе согласны с тем, что обороне нужно усиление, потому начинают рассматривать возможность подписания Нико.
В текущем сезоне Нико Шлоттербек провел 4 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что две суперзвезды покинут «Барселону» летом.
