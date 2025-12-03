Флик требует трансфер у руководства Барсы. Началась работа над подписанием

Немецкий защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек может перебраться в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик требует у клубе подписания футболиста немецкого клуба. В клубе согласны с тем, что обороне нужно усиление, потому начинают рассматривать возможность подписания Нико.

В текущем сезоне Нико Шлоттербек провел 4 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

