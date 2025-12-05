05.12.2025 22:15 - : -
Португалия05 декабря 2025, 12:29 | Обновлено 05 декабря 2025, 13:00
35
0
Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 декабря в 22:15 поединок чемпионата Португалии
05 декабря 2025, 12:29 | Обновлено 05 декабря 2025, 13:00
35
0
В пятницу, 5 декабря, состоится матч 13-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Бенфика» и «Спортинг».
Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика – СпортингСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 декабря 2025, 22:07 3
Столичный клуб начал продажу билетов на матч с «Фиорентиной»
Футбол | 04 декабря 2025, 18:37 1
Именитый украинский тренер отреагировал на увольнения наставника киевского клуба
Футбол | 05.12.2025, 06:23
Футбол | 04.12.2025, 22:39
Футбол | 05.12.2025, 11:29
Комментарии 0
Популярные новости
03.12.2025, 08:42 11
05.12.2025, 07:40 8
04.12.2025, 04:55 14
03.12.2025, 20:10 34
Другие виды
03.12.2025, 09:39 16
03.12.2025, 09:15 11
03.12.2025, 14:38 1