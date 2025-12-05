Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Португалии
Бенфика
05.12.2025 22:15 - : -
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
05 декабря 2025, 12:29 | Обновлено 05 декабря 2025, 13:00
Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 декабря в 22:15 поединок чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 5 декабря, состоится матч 13-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Бенфика» и «Спортинг».

Игра пройдет в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Бенфика – Спортинг
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
