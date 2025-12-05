Шанс от Костюка? Четыре игрока Динамо U-19 могут сыграть против Кудровки

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и киевское «Динамо». Поединок начнется в 18:00.

Накануне, 5 декабря, четыре футболиста U-19 не попали в заявку на матч Национальной лиги U-19. Ожидается, что защитник Владислав Захарченко, полузащитники Кирилл Осипенко и Богдан Редушко, а также форвард Матвей Пономаренко могут сыграть в элитном дивизионе в составе взрослой команды.

По информации источника, эти футболисты, как минимум, попадут в заявку «Динамо» – исполняющий обязанности главного тренера Игорь Костюк проведет второй матч во главе «бело-синих» после увольнения Александра Шовковского.

В предыдущем туре талантливый полузащитник Редушко дебютировал за первую команду, когда вышел на поле во втором тайме и записал на свой счет результативную передачу. Несмотря на поражение от «Полтавы» (1:2), Богдан получил позитивные отзывы от прессы, фанатов и наставника команды.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 20 баллов. Отставание от первого места, где разместился донецкий «Шахтер», составляет 11 пунктов.