ВИДЕО. В ожидании соперников сборной Украины. Шевченко прибыл в Вашингтон

Сегодня в 19:00 начнется жеребьевка финальной части ЧМ-2026, где потенциальных соперников узнает и сборная Украины.

В Вашингтон, где будет проходить жеребьевка, уже прибыла украинская делегация во главе с президентом УАФ Андреем Шевченко.

Сборная Украины пока не имеет места в финальной части чемпионата мира.

В марте команде Сергея Реброва нужно обыграть Швецию в полуфинале плей-офф, а затем справиться с Албанией или Польшей, чтобы пробиться на ЧМ-2026.