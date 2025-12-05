Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
05 декабря 2025, 17:59 | Обновлено 05 декабря 2025, 18:10
2

ВИДЕО. В ожидании соперников сборной Украины. Шевченко прибыл в Вашингтон

Президент УАФ уже раздает интервью

2 Comments
ВИДЕО. В ожидании соперников сборной Украины. Шевченко прибыл в Вашингтон
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Сегодня в 19:00 начнется жеребьевка финальной части ЧМ-2026, где потенциальных соперников узнает и сборная Украины.

В Вашингтон, где будет проходить жеребьевка, уже прибыла украинская делегация во главе с президентом УАФ Андреем Шевченко.

Сборная Украины пока не имеет места в финальной части чемпионата мира.

В марте команде Сергея Реброва нужно обыграть Швецию в полуфинале плей-офф, а затем справиться с Албанией или Польшей, чтобы пробиться на ЧМ-2026.

Андрей Шевченко сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
