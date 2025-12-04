Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Заря
05.12.2025 18:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 20:41 |
49
0

Заря – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги

04 декабря 2025, 20:41 |
49
0
Заря – Карпаты. Текстовая трансляция матча
ФК Заря Луганск

В пятницу, 5 декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарёй» и львовскими «Карпатами». Игра пройдёт в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского и начнётся в 18:00.

Программа 15-го тура Украинской Премьер-лиги стартует поединком двух соседей по турнирной таблице — луганской «Зари» и львовских «Карпат». Команды подходят к очной встрече в разных настроениях, но с одинаковым стремлением исправить недочёты последних матчей. «Заря» в прошлом туре потерпела первое поражение с конца сентября, уступив на выезде «Полесью» (0:2). Подопечные Виктора Скрипника создали несколько перспективных моментов и вполне могли рассчитывать на ничью, однако подвела реализация. «Карпаты», в свою очередь, также не добились желаемого результата в предыдущем туре. Львовяне сыграли вничью с «Вересом», хотя вполне создали моменты для победы. Команду Владислава Лупашко подвела та же проблема — недостаточная реализация угроз у чужих ворот, поэтому игроки постараются порадовать своего тренера, который накануне отпраздновал своё 39-летие, достойным выступлением в матче против «Зари».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
5 декабря 2025 -
18:00
Карпаты Львов
Обе забьют - да 1.8 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.43 для Зари и 2.88 для Карпат А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
«Раненый лев». Травмированный футболист Динамо покинул Украину
Мирон МАРКЕВИЧ: «Шовковский должен был прийти к руководителям Динамо»
Защитник СК Полтава: «Свой план на игру с Динамо ми выполнили»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Карпаты Львов Заря - Карпаты текстовая трансляция
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Футбол | 04 декабря 2025, 07:44 1
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос
Динамо может подписать украинца, который покинул Олимпиакос

В услугах Юрия Фербея заинтересованы также «Полесье», «Карпаты» и ЛНЗ

Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Бокс | 04 декабря 2025, 06:51 0
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»

Легенда поддерживает изменения в законе Али

Воробей нашел тренера для Шахтера после слов Белика: «Почему нет?»
Футбол | 04.12.2025, 11:32
Воробей нашел тренера для Шахтера после слов Белика: «Почему нет?»
Воробей нашел тренера для Шахтера после слов Белика: «Почему нет?»
«Не знаю, что будет дальше». Тренер Ворсклы рассказал о трансферах и планах
Футбол | 04.12.2025, 18:15
«Не знаю, что будет дальше». Тренер Ворсклы рассказал о трансферах и планах
«Не знаю, что будет дальше». Тренер Ворсклы рассказал о трансферах и планах
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Футбол | 04.12.2025, 07:37
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 11
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
04.12.2025, 09:00 8
Футбол
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
03.12.2025, 09:15 11
Футбол
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
Усик проведет бой в Лас-Вегасе с местной звездой бокса
03.12.2025, 07:22 3
Бокс
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 2
Бокс
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
03.12.2025, 09:39 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем