В пятницу, 5 декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарёй» и львовскими «Карпатами». Игра пройдёт в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского и начнётся в 18:00.

Программа 15-го тура Украинской Премьер-лиги стартует поединком двух соседей по турнирной таблице — луганской «Зари» и львовских «Карпат». Команды подходят к очной встрече в разных настроениях, но с одинаковым стремлением исправить недочёты последних матчей. «Заря» в прошлом туре потерпела первое поражение с конца сентября, уступив на выезде «Полесью» (0:2). Подопечные Виктора Скрипника создали несколько перспективных моментов и вполне могли рассчитывать на ничью, однако подвела реализация. «Карпаты», в свою очередь, также не добились желаемого результата в предыдущем туре. Львовяне сыграли вничью с «Вересом», хотя вполне создали моменты для победы. Команду Владислава Лупашко подвела та же проблема — недостаточная реализация угроз у чужих ворот, поэтому игроки постараются порадовать своего тренера, который накануне отпраздновал своё 39-летие, достойным выступлением в матче против «Зари».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Заря Карпаты Львов Обе забьют - да 1.8 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.43 для Зари и 2.88 для Карпат А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.