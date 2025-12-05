Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Будковский принёс победу хозяевам. Заря минимально обыграла Карпаты
Премьер-лига
Заря
05.12.2025 18:00 – FT 1 : 0
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 19:55 | Обновлено 05 декабря 2025, 20:17
795
6

Будковский принёс победу хозяевам. Заря минимально обыграла Карпаты

Львовяне впервые в сезоне проиграли в гостях

ФК Заря Луганск

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник после поражения в прошлом туре от "Полесья" в стартовом составе своих подопечных сделал одну замену. Вместо Малыша на поле вышел Мичин, в прошлом сезоне забивший три гола в ворота «зелено-белых». В «Карпатах» Владислав Лупашко после ничьи с «Вересом» произвел два кадровых изменения. Вместо Адамюка и Игора Невеса в игру вступили Жан Педрозу и Краснопир.

Соперники начали игру в замедленном темпе. При этом моментов у обеих ворот не возникало – из-за неточности завершающих передач. Первый удар в створ ворот нанесли хозяева поля, но Попара пробил несильно в руки вратаря. Вскоре Попара имел реальную возможность открыть счет, но после фланговой передачи Вантуха пробил выше ворот.

И все же усилия игроков «Зари» привели к голу. Андушич с правого фланга навесил в штрафную и опытный Будковский головой пробил в упор с дальней штангой. Так прервалась рекордная для «Карпат» гостевая «сухая» серия в УПЛ, которая длилась 435 минут.

Игра на время проходила на подступах к обеим воротам и моментов не возникало. Лишь к концу тайма мог измениться ход событий на поле. После паса Андушича пробивал Будковский, но попал в сетку с другой стороны ворот. А после удара Бруниньйо мяч пролетел рядом с дальней штангой.

Первый во втором тайме удар в раму ворот нанесли хозяева поля, но Слесарь пробил в руки Домчака. Вскоре не хватило точности и удару Мичина. Владислав Лупашко, пытаясь наладить комбинационные действия своих подопечных, производит двойную замену. А первый удар в створ ворот «Зари» нанес Бруниньйо, но Сапутин не без проблем ликвидировал угрозу.

"Карпаты" активно пытались сравнять счет. И такую возможность после углового розыгрыша имел Краснопир, который пробивал головой, но вратарь парировал этот удар. Уверенно сыграл Сапутин и после удара головой Карабина.

Игровых столкновений было много. И после одного из стандартов мог забить гол Андушич, но со штрафного пробил рядом со штангой. Одна из атак «Карпат» завершилась передачей Паула Витора в штрафную, но никто из партнеров до мяча не дотянулся.

В итоге «Заря» и дальше в матчах с «Карпатами» очков в чемпионате не теряет. «Заря» при Викторе Скрипнике забила 150-й гол в УПЛ. "Карпаты" же прервали выездную беспроигрышную клубную рекордную серию в УПЛ из 6-ти игр: 3 победы и 3 ничьи и не сумели опередить луганский клуб в турнирной таблице.

Наши оценки:

«Заря» (замены): Малыш – 5,5, Башич – б/о, Дришлюк – б/о.

«Карпаты» (замены): Карабин – 6,0, Пауло Витор – 6,0, Костенко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Заря» – «Карпаты» – 1:0

Голы: Будковский, 28

Предупреждения: Будковский, 85 – Бабогло, 81

«Заря»: Сапутин – Вантух (Малыш, 69), Янич, Джордан, Жуниор Рейс – Попара, Кушниренко, Мичин (Башич, 76), Слесар (Дришлюк, 90+3) – Будковский, Андушич.

«Карпаты»: Домчак – Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Сич – Альварес (Пауло Витор, 63), Танда, Федор (Карабин, 63), Чачуа – Бруниньо, Краснопир (Костенко, 90+2).

Арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ЗАРЯ – КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Карпаты отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Singularis
5 декабря 2025 г.
1.Шахтёр
...
8.Динамо
...
Ответить
+2
Roman
Ну що тут сказати - Карпати дуже слабко - Лупашко і Русол на вихід!
Ответить
+2
maksimisgreat
Будковский в этом сезоне в полном порядке.
Ответить
0
Ростислав Купчик
Мабуть будемо боротись за виживання... А все так весело починалося...
Ответить
0
AK.228
Гоните лупашку
Ответить
0
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Нашу сестричку 🌅Зорю - з перемогою!🎉🎉 Будківський майстерно поклав⚽👏👏
Карпатам співчуття. Вірю, ваші перемоги попереду, може вже і з іншим тренером. Місто 🦁Лева заслуговує більше позитиву!😊
Ответить
0
