Заря – Карпаты – 1:0. Будковский снова забил. Видео гола и обзор

Луганская Заря и львовские Карпаты открыли 15-й тур Украинской Премьер-лиги очным матчем на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Подопечные Виктора Скрипника активно начали поединок, создав несколько опасных моментов, но легионерам луганской команды банально не хватило точности, чтобы забить быстрый гол.«Львы» почти ничего не создают – тяжело подопечным Лупашка на старте игры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Доминация Зари «вылилась» в гол в середине первой половины игры. На 28 минуте игры голом отличился Филипп Будковский. Форвард запер головой передачу от Андушича с правого фланга, огорчив Домчака.

Во втором тайме подопечные Лупашка все же проснулись.«Львы» создали несколько опасных моментов, но огорчить Сапутина так и не смогли. Хороший момент был у Игоря Краснопира, но голкипер «Зари» выручил свою команду.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Заря занимает 5 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 9 строчке с 19 баллами.

Заря – Колос – 1:0. Будковский снова забил. Видео гола и обзор

Гол. 1:0. Будковский, 28 минута: