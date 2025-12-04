В пятницу, 5 декабря, «Карпаты» в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского сыграют выездной матч 15-го тура УПЛ против «Зари». «Зелено-белые» в матчах с луганским клубом очков еще не набирали.

Заря

«Заря» в прошлом туре в гостях уступила «Полесью» и в турнирной таблице находится рядом с «Карпатами» – на 8-м месте. После матча главный тренер луганчан Виктор Скрипник отметил: «В первом тайме пропустили гол с полумомента «Полесья». Во втором тайме делали все, чтобы избежать поражения. Немного сменили игру, начали рисковать. Важна была игра между линиями, чего было мало в первой половине. Впереди нас ждет два сложных матча. Будем настраиваться на максимальный результат».

Игроки «Зари» имеют лишь на одно очко больше «Карпат», что добавляет интриги этому поединку. Беспроигрышная домашняя серия «Зари» в чемпионате длится 4 игры: победа и три ничьи. Луганский клуб на своем поле может одержать 160-ю победу или в 160-й раз в целом сыграть вничью в УПЛ. «Заря» при Викторе Скрипнике может забить 150-й гол в УПЛ (еще 1 мяч).

В текущем чемпионате за «Зарю» выступали 23 игрока, в том числе 9 легионеров. Лучшим бомбардиром «черно-белых» является капитан команды Филипп Будковский, забивший 6 голов, а всего в УПЛ он забил уже 56 голов. Во всех матчах чемпионата принимали участие Филипп Будковский. Артем Слесарь, Жуниор Рейс и Андерсон Джордан.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата в гостях сыграли вничью с «Вересом» со счетом 0:0. После игры главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко отметил: «По рисунку игры с нашей стороны положительно оценю матч. Что касается негатива, то мы уже во втором матче не можем реализовать то, что создаем. Мы понимаем, почему так. Это нехватка агрессии у некоторых наших игроков группы атаки. Для того чтобы забивать голы, нужно быть агрессивным и добегать туда».

В предыдущих шести выездных матчах «Карпаты» не терпели поражения (по 3 победы и ничьи), удерживая клубный рекорд. «Зелено-белые» в гостях не пропускают голов на протяжении рекордных для клуба 407-ми минут. «Карпаты» могут провести 20-й «сухой» матч в УПЛ.

В преддверии игры Владиславу Лупашко исполнилось 39 лет. Так что «зелено-белые» могут сделать подарок своему тренеру. Как и раньше, вне игры находятся Андрей Булеза, Тимур Стецьков и Андрей Клищук. В субботнем поединке с «Вересом» повреждения получил защитник Владимир Адамюк.

Статистика встреч

«Карпаты» раньше встречались с «Зарей» всего два раза в УПЛ. И в прошлом сезоне львовская команда дважды уступала луганскому клубу. Предыдущая игра на поле «Зари» состоялась 2 декабря 2024 года и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. Первым отличился Павел Полегенько, а затем дубль оформил Петар Мичин. А в мае этого года во Львове «Карпаты» проиграли «Заре» со счетом 1:3.

Фемида

Арбитром матча назначен Денис Шурман (Киевская область), для которого это будет 79-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели одну гостевую игру и одержали победу. «Заря» при Шурмане провела 7 игр: 4 победы, две ничьи и поражение.

Прогноз на противостояние

Беспроигрышная домашняя серия «Зари» в чемпионате длится 4 игры. «Карпаты» держат клубную выездную рекордную беспроигрышную серию в УПЛ из 6-ти игр.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.43 для луганчан и 2.88 для львовской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогнозируем ничью на столичном стадионе.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Малыш, Джордан, Жуниор Рейс, Янич, Кушниренко, Андушич, Попара, Слесарь, Вантух, Будковский.

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Сыч, Бабогло, Жан Педросо, Пауло Витор, Альварес, Чачуа, Бруниньо, Федор, Краснопир.