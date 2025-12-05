Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный экс-игрок Манчестер Юнайтед покинет южнокорейский клуб
05 декабря 2025, 18:49
Известный экс-игрок Манчестер Юнайтед покинет южнокорейский клуб

Джесси Лингард в ближайшее время попрощается с «Сеулом»

Известный экс-игрок Манчестер Юнайтед покинет южнокорейский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

Английский полузащитник Джесси Лингард покинет «Сеул» на правах свободного агента. Об это сообщает пресс-служба южнокорейского клуба.

Соглашение между сторонами истекает 31 декабря 2025 года. Клуб хотел продлить контракт, но игрок отказался, ибо хочет найти новый вызов.

Свой последний матч в составе «Сеула» Джесси Лингард проведет 10 декабря в рамках азиатской Лиги чемпионов, где его команда встретится с «Мельбурном».

В текущем сезоне Джесси Лингард провел 35 матчей на клубном уровне, в которых отличился 10 голами и 4 ассистами.

Ранее Джесси Лингард показал свою роскошную жизнь в Южной Корее.

