Известный экс-игрок Манчестер Юнайтед покинет южнокорейский клуб
Джесси Лингард в ближайшее время попрощается с «Сеулом»
Английский полузащитник Джесси Лингард покинет «Сеул» на правах свободного агента. Об это сообщает пресс-служба южнокорейского клуба.
Соглашение между сторонами истекает 31 декабря 2025 года. Клуб хотел продлить контракт, но игрок отказался, ибо хочет найти новый вызов.
Свой последний матч в составе «Сеула» Джесси Лингард проведет 10 декабря в рамках азиатской Лиги чемпионов, где его команда встретится с «Мельбурном».
В текущем сезоне Джесси Лингард провел 35 матчей на клубном уровне, в которых отличился 10 голами и 4 ассистами.
Ранее Джесси Лингард показал свою роскошную жизнь в Южной Корее.
