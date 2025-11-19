Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Экс-футболист МЮ показал свою роскошную жизнь в Южной Корее
19 ноября 2025, 02:45
Джесси Лингард рассказал о своей жизни в Сеуле

Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Лингард

Джесси Лингард показал впечатляющие виды из своего роскошного пентхауса в Сеуле, раскрыв детали жизни в Южной Корее.

32-летний экс-игрок «Манчестер Юнайтед» уже два сезона выступает за «Сеул» в K-League и сейчас является капитаном команды.

Он появился в корейском реалити-шоу «I Live Alone», где показал свою квартиру с панорамным видом на столицу и реку Хан. Лингард отметил: «Мне нравятся квартиры с хорошим видом. Просыпаться с таким – всегда приятно». В его доме висят футболки известных игроков, включая легенду Южной Кореи Пак Джи-Суна.

Футболист также продемонстрировал доску с мотивационными цитатами и рассказал о своей любви к корейской косметике: «K-skincare – лучшая. PDRN, ретинол. Разве ты не хочешь кожу как стекло?».

Лингард показал гардероб, примерил стильные образы и отправился на шопинг. Его карьера в «Юнайтед» была нестабильной, а при переходе в «Сеул» в 2024 году тренер критиковал его за плохую физическую форму.

Однако Лингард сумел переломить ситуацию: стал самым популярным игроком клуба и получил капитанскую повязку в 2025 году. Он забил 6 голов в первом сезоне и 9 – в следующем.

Пак Джи Сун Джесси Лингард Сеул Манчестер Юнайтед lifestyle видео видео-реклама
Максим Лапченко Источник: The Sun
