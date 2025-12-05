Вячеслав Чечер дал прогноз на матч между Колосом и Шахтером

Экс-защитник ряда украинских клубов Вячеслав Чечер в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал свой прогноз на матч Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и донецким «Шахтером»:

«Колос такая команда, которая может выиграть у «Динамо» и проиграть «Руху». Их трудно предугадать. Однако «Шахтер» после ничьей в прошлом туре с «Кривбассом» сделает все возможное, чтобы выиграть, иначе подопечные Арды Турана могут и потерять текущее первое место. 0:2».

Поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и «Шахтером» состоится 6 декабря в 15:30 по киевском времени.