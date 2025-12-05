Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 18:44
Заря – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды играют матч 15 тура УПЛ

ФК Карпаты.

Луганская Заря и львовские Карпаты открыли 15-й тур Украинской Премьер-лиги очным матчем на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Подопечные Виктора Скрипника активно начали поединок, создав несколько опасных моментов, но легионерам луганской команды банально не хватило точности, чтобы забить быстрый гол.«Львы» почти не ничего не создают – тяжело подопечным Лупашка на старте игры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Доминация Зари «вылилась» в гол в середине первой половины игры. На 28 минуте игры голом отличился Филипп Будковский. Форвард запер головой передачу от Андушича с правого фланга, огорчив Домчака.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 9 строчке с 19 баллами.

Гол. 1:0. Будковский, 28 минута:

видео голов и обзор Филипп Будковский Карпаты Львов Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря - Карпаты
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
