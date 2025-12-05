Владислав ЛУПАШКО: «Я прошу, чтобы футболисты не считались с такими вещами»

Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против луганской Зари (0:1) в 15-м туре Украинской Премьер-лиги.

- Если суммировать матч, то думаю, что мы играли с неплохой командой, которая европейская, учитывая, что большой акцент у них сделан на физических качествах игроков, они очень мощные. Практически вся команда может работать на стандартных положениях и выигрывать единоборства, поэтому думаю, что они достаточно эффективны в игре друг в друга. Считаю, что в первом тайме Заря в первую очередь пользовалась этим преимуществом. Именно в физических единоборствах много выигрывала этих дуэлей. На этом мы акцентировали в перерыве и старались сделать так, чтобы этих дуэлей было меньше. Но чтобы побеждать такие команды, нужно выигрывать эти дуэли. Понимаю, что мяч должен быть больше снизу, чтобы быть эффективным против них. Однако в первом тайме этого не удавалось делать. Вторую половину встречи мы провели более эффективно, имели больше подходов, позиционные атаки и имели моменты. Это нужно было делать с начала игры. Я соглашаюсь, что мы наиграли на забитые голы. Мы не должны проигрывать эту игру из-за того, что происходило на футбольном поле, но эти моменты мы должны реализовывать. Некоторые игроки не оказывались в этих позициях, о которых мы говорим, которые тренируем и которые подчеркиваем для того, чтобы забивать голы. Для каждой позиции есть самая простая точка, в которой ты должен оказаться для того, чтобы это был гол. При том что мы создавали моменты. Многие не завершались опасностью, поскольку мы не заняли эти точки, о которых я говорю.

– Впервые в сезоне ваша команда два матча подряд завершила без забитых мячей. Это недоработка ваших нападающих или против вас хорошо действовали соперники? Четыре матча подряд без ударов в створ от ваших форвардов.

– Я об этом говорю не только об этом матче, но и о поединке против Металлиста 1925. Если брать Кривбасс, там было много ударов, но не от нападающих. Это касается не только двух матчей. Главная наша проблема – отсутствие агрессии в линии атаки. Не у всех игроков, но у большинства. Должно быть желание забивать голы, должны быть агрессивными. Если команда оказывается в третьей зоне, то должна быть настолько голодна до создания моментов, чтобы коснуться мяча. Сегодня у Будковского был один момент, и он его реализовал. Это класс нападающего. Он после этого не прикасался к мячу. Наши игроки группы атаки могут иметь восемь касаний мяча в штрафной площадке. Иногда еще больше, но конвертация невелика. Это проблема и самый большой наш недостаток сейчас. Мы играли против достаточно сильного соперника, физически сильного. Мы должны были гнуть свою линию, должны были их расшатывать, пытались их извлекать, создавать им неудобства. Когда они уже теряли силы и концентрацию, то должны были реализовать то, что создали во втором тайме. Да, мы пропустили, впрочем, это не может влиять на ход событий. Должно быть высшее качество в финальной трети. Заря имела момент Будковского, который он реализовал, имел возможность Попара – больше опасных моментов я не помню. У нас их было больше, но счёт на табло. Так же было с Вересом и Металлистом 1925. Нам не хватает реализации и качества в штрафной площадке.

– Заря – самая атлетическая команда лиги. Была ли установка минимизировать стандарты у своих ворот? Ваши стандарты были неэффективны сегодня. Трудно поверить, что вы не придумываете что-нибудь интересное для соперника, но впечатление такое.

– Действительно, Заря – самая мощная, наверное, команда УПЛ. Я не согласен с тем, что мы не придумывали. У нас был момент с углового, стопроцентный момент Краснопира. Думаю, что против Зари иметь возможность [из стандарта] это уже неплохо. В первом тайме была хорошая подача… У Зари есть определенные изъяны. На стандартных положениях есть две зоны, и мы пытались их использовать. В какой-то момент не пошла подача. В первой половине встречи наш игрок сменил позицию. Мы позволяем иногда импровизировать и такое делать, но ты должен разговаривать со своим партнером, чтобы твою позицию занял другой, а там этого не было. Я считаю, что они не были простенькими, но Заря гораздо физически мощнее. Мы должны забивать с углового гол, поэтому я считаю, что в этом мы поработали неплохо. Плюс мы хорошо сработали на стандартах у собственных ворот, хотя у них было довольно существенное преимущество.

– Впереди у вас еще один матч. Есть ли уже планы у Карпат на зимнюю паузу?

– Нужно сыграть этот матч и тогда уже разговаривать о планах. Я думаю, что их много, и мы видим, над чем нам нужно работать в трансферной кампании и в игровых аспектах. Я думаю, что последние матчи очень ярко показали, чего нам не хватает и в чем мы уступаем нашим соперникам. Думаю и понимаю, что сейчас очень очевидно.

– Что вам вчера футболисты подарили на день рождения?

– Книгу Кобзарь.

– Сегодня был последний матч первого круга для Карпат. Каков будет краткий результат от вас?

– Эта часть сезона вышла у нас, как с качелями. Мы постоянно влезаем в сложные ситуации, потом вылезаем и так на протяжении всего первого круга. Иногда мне казалось, что футболисты слишком успокоились. Мы говорили о нехватке ко

куренции, некоторые игроки уже не имеют такого фокуса, как в предыдущем сезоне. Если не создавать конкуренцию, то этих моментов будет больше. На старте чемпионата было определенное с этим недоразумение. Потом некоторые неудачные результаты, психологическое давление и весь первый круг пытались из этого исходить. Где-то поднимать нравственный дух, создавать искусственную конкуренцию. Сейчас мы много говорим о реализации. Это огромный опыт для всех нас: руководства, игроков, тренеров. Я говорил футболистам несколько недель потому, что, когда есть трудности, ты должен быть смелым и должен исходить из этого. Если ты сдался, то дальше тебя ничего хорошего не ждет. Если ты отдаешься по полной, то это пойдет в актив и ты будешь более опытным. И в следующий раз будешь знать, как себя вести. Подытоживая этот первый круг – для меня он как американские горки. Постоянно в каких-то ситуациях, которые нужно кого-то мотивировать.

– Какие матчи в первом круге можете назвать примерными?

– Думаю, что их было немало. Многие матчи не были такими, как бы хотелось из-за психологического состояния. Уровень ожидания, уровень амбиций не давали в какой-то мере показать потенциал отдельно взятых игроков. Полагаю, что сегодняшний матч не был плохим. Надо учитывать, с кем мы играли. В таких поединках нужна дисциплина. Если бы мы не пропустили гол в первом тайме, играли так, как потом играли и реализовали один из моментов, которые имели во втором тайме, то говорили о том, что очень качественный соперник, напряженная игра. Системно мы подготовились правильно и вытеснили то, что хотели. Игра с Вересом... Она была качественной. Но забив гол, мы бы говорили, что это был хороший матч. Думаю, что таких поединков можно насчитать многое. Однако я думаю, что у всех отложились в памяти первые матчи против Шахтера и Динамо. Они были яркими, учитывая количество созданных моментов, качество исполнения и количество забитых нами голов.

– Вчера команда вас поздравила с днем ​​рождения. Создается впечатление, что люди хотят с вами работать. Сегодня они выходят на первый тайм и играют максимально хило и начинают играть с фокусом и страстью только после того, как они проиграют в счете. Очевидно, вы что-то делаете с ними в раздевалке в перерыве. У вас есть впечатление, что эти люди понимают, что ваше будущее зависит от того, как они будут относиться к игре?

– Я прошу, чтобы они не считались с такими вещами, чтобы они показывали свой уровень. Однако действительно у меня создалось впечатление, что все было очень стерильно в первом тайме. Я очень нервничал в перерыве. Говорил футболистам, что уровень агрессии должен быть выше. Это трудно объяснить, почему да. Все происходившее перед игрой на недельном цикле было максимально агрессивно. Я об этом говорил игрокам после Вереса. Мы играли против команды, которая пытается действовать на контратаках, но когда мы сфокусированы и заряжены, мы проводим хороший матч. Так же, когда наш пик негатива, сложностей, мы максимально сфокусированы, агрессивны. Только проходит этап стабилизации результатов, то у нас снова происходит такой матч. Если анализировать, то у нас все циклично повторялось из-за того, когда у нас происходил момент успокоения, то не было того уровня желания и дисциплины. Сегодня в первом тайме такая же ситуация. Хотя перед поединком недельный цикл не показывал эти моменты. Когда у нас такое случалось, мы пытались поднимать градус. Уровень желания не соответствовал тому, о чем мы говорили и о чем договаривались. Какими бы ни были мощными игроки Зари, но каждый футболист может доминировать в дуэлях. За счёт своего желания и агрессии. Да, можно проигрывать определенный процент, однако точно следует показывать свою агрессию и желание, что ты готов к этому. Искренне верю в то, что игроки уважают тренерский штаб, хотят с ним работать и верят в идеи тренерского штаба. Но опять же – как бы ты ни играл на мяче, но если ты не будешь вкладываться в единоборства, то ничего не будет. То же касается завершения. Если ты не будешь агрессивным в штрафной, то это не конвертируется ни во что. Потому я полностью с вами согласен.