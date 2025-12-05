На каких стадионах будет играть Украина, если квалифицируется на ЧМ-2026?
В случае поездки на мундиаль, сине-желтые проведут матчи в Арлингтоне, Хьюстоне, Канзасе и Гваделупе
Сборная Украины, в случае выхода на чемпионат мира 2026, проведет поединки группового этапа в трех городах: Арлингтоне, Хьюстоне (США, штат Техас), Канзасе (США) и Гваделупе (Мексика).
5 декабря в Вашингтоне состоялась жеребьевка группового этапа ЧМ-2026, по итогам которой сине-желтые (как участники плей-офф квалификации по Пути В) попали в квартет F к командам Нидерландов, Японии и Туниса.
Стадионы, на которых будут сыграны матчи ЧМ-2026 группы B:
- Стадион AT&T, Арлингтон (вместимость – 80 000)
- Estadio BBVA, Гваделупа (вместимость – 51 000)
- Арена NRG, Хьюстон (вместимость – 72 220)
- Эрроухед, Канзас (вместимость – 76 416)
Чтобы квалифицироваться на ЧМ, Украине весной 2026 года нужно выиграть европейский плей-офф по Пути В. В первом раунде украинцы встретятся со Швецией, а в решающем поединке – с победителем противостояния Польша – Албания.
Виды на стадионы, которые примут матчи группы F ЧМ-2026
Расписание матчей группы F ЧМ-2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристиан Биловар восстановился после травмы
Боксер назвал самого себя