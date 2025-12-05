Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
05 декабря 2025, 21:14 | Обновлено 05 декабря 2025, 21:24
С какой сборной проведет первый матч на ЧМ Украина, если выйдет на мундиаль

Сине-желтых будет ждать встреча с Тунисом в случае успешного выступления в плей-офф

С какой сборной проведет первый матч на ЧМ Украина, если выйдет на мундиаль
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря в Вашингтоне состоялась жеребьевка чемпионата мира 2026 – потенциальных соперников на групповом этапе узнала и сборная Украины.

Сине-желтые, которым еще предстоит играть в плей-офф квалификации весной, попали в квартет F, где поборются против Нидерландов, Японии и Туниса. Если украинцы выйдут на мундиаль, то в первом матче на ЧМ встретятся с Тунисом.

Потенциальный поединок с Тунисом пройдет 14 июня или на стадионе AT&T в Арлингтоне, или на арене BBVA в Гваделупе.

Сборной Украины необходимо выиграть европейский плей-офф по пути B, чтобы квалифицироваться на ЧМ. В первом раунде плей-офф подопечные Сергея Реброва сыграют со Швецией, а в случае выхода в решающий поединок – либо с Польшей, либо с Албанией.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
