С какой сборной проведет первый матч на ЧМ Украина, если выйдет на мундиаль
Сине-желтых будет ждать встреча с Тунисом в случае успешного выступления в плей-офф
5 декабря в Вашингтоне состоялась жеребьевка чемпионата мира 2026 – потенциальных соперников на групповом этапе узнала и сборная Украины.
Сине-желтые, которым еще предстоит играть в плей-офф квалификации весной, попали в квартет F, где поборются против Нидерландов, Японии и Туниса. Если украинцы выйдут на мундиаль, то в первом матче на ЧМ встретятся с Тунисом.
Потенциальный поединок с Тунисом пройдет 14 июня или на стадионе AT&T в Арлингтоне, или на арене BBVA в Гваделупе.
Сборной Украины необходимо выиграть европейский плей-офф по пути B, чтобы квалифицироваться на ЧМ. В первом раунде плей-офф подопечные Сергея Реброва сыграют со Швецией, а в случае выхода в решающий поединок – либо с Польшей, либо с Албанией.
