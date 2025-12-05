Реал хочет подписать форварда за 120 млн евро. Он играет вне топ-5 лиг

Мадридский «Реал» интересуется нигерийским нападающим турецкого «Галатасарая» Виктором Осимхеном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, сумма трансфера 26-летнего футболиста может составить 120 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Виктор Осимхен провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса могут судить за трансфер Виктора Осимхена.