Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Запихнул в ворота. Судаков забил гол в суперматче Бенфика – Спортинг
Португалия
05 декабря 2025, 22:55 | Обновлено 05 декабря 2025, 23:28
2347
5

Украинский хавбек отличился на 28-й минуте поединка 13-го тура чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский хавбек Бенфики Георгий Судаков отметился голом в матче 13-го тура чемпионата Португалии против Спортинга.

Судаков забил на 28-й минуте поединка, сделав счет 1:1. Ассист на Георгия отдал Амар Дедич.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Георгий не с первого раза сумел замкнуть прострел партнера. Но сумел быстро скоординироваться и буквально запихнуть мяч в ворота.

Первым в лиссабонском дерби на 12-й минуте отличился Педру Гонсалвеш, который забил гол украинскому голкиперу Анатолию Трубину после ужасной ошибки обороны Бенфики.

Судаков оформил четвертый гол в футболке Бенфики в национальном первенстве.

Бенфика и Спортинг начали встречу 5 декабря в 22:15 по Киеву на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне, столице Португалии.

Судаков забил, Трубин пропустил. Бенфика и Спортинг сыграли вничью в дерби
ВИДЕО. Вьюнник забил за Лехию и установил итоговый счет в матче на 7 голов
Бенфика – Спортинг. Как забил Судаков. Видео голов и обзор (обновляется)
Георгий Судаков видео голов и обзор Бенфика Спортинг Лиссабон Бенфика - Спортинг чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Педру Гонсалвеш Амар Дедич
New Zealander
Браво!!!!!
+2
Prokop_Andriy
красава, ще й в такому відповідальному матчі
+2
Bulba_sumkin
Будя, там бревно забило, хоть что-то ляпни)
-1
oleksiyshabanov
За гол, звичайно, молодець, але всі інше сьогодні дуже слабо.
-2
WATTERLY MAYERO
-4
