ВИДЕО. Запихнул в ворота. Судаков забил гол в суперматче Бенфика – Спортинг
Украинский хавбек отличился на 28-й минуте поединка 13-го тура чемпионата Португалии
Украинский хавбек Бенфики Георгий Судаков отметился голом в матче 13-го тура чемпионата Португалии против Спортинга.
Судаков забил на 28-й минуте поединка, сделав счет 1:1. Ассист на Георгия отдал Амар Дедич.
Георгий не с первого раза сумел замкнуть прострел партнера. Но сумел быстро скоординироваться и буквально запихнуть мяч в ворота.
Первым в лиссабонском дерби на 12-й минуте отличился Педру Гонсалвеш, который забил гол украинскому голкиперу Анатолию Трубину после ужасной ошибки обороны Бенфики.
Судаков оформил четвертый гол в футболке Бенфики в национальном первенстве.
Бенфика и Спортинг начали встречу 5 декабря в 22:15 по Киеву на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне, столице Португалии.
