5 декабря 23-летний украинский хавбек Георгий Судаков забил гол в матче 13-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Спортинг.

Судаков сделал счет 1:1 на 27-й минуте лиссабонского дерби, которое стартовало 5 декабря на арене Эштадиу да Луж в португальской столице.

Помимо Георгия, в составе Бенфики играет еще один представитель Украины – голкипер Анатолий Трубин.

ФОТО. Важный матч: лицо и эмоции Судакова после гола в лиссабонском дерби