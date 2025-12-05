Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Важный матч: лицо и эмоции Судакова после гола в лиссабонском дерби
Португалия
05 декабря 2025, 23:20 | Обновлено 05 декабря 2025, 23:28
478
1

ФОТО. Важный матч: лицо и эмоции Судакова после гола в лиссабонском дерби

Георгий забил в поединке 13-го тура чемпионата Португалии, сделав счет 1:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

5 декабря 23-летний украинский хавбек Георгий Судаков забил гол в матче 13-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Спортинг.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фото празднования и эмоций украинца!

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Судаков сделал счет 1:1 на 27-й минуте лиссабонского дерби, которое стартовало 5 декабря на арене Эштадиу да Луж в португальской столице.

Помимо Георгия, в составе Бенфики играет еще один представитель Украины – голкипер Анатолий Трубин.

vazhniy-match-litso-i-emotsii-sudakova-posle-gola-v-lissabonskom-derbi
vazhniy-match-litso-i-emotsii-sudakova-posle-gola-v-lissabonskom-derbi-foto-1
vazhniy-match-litso-i-emotsii-sudakova-posle-gola-v-lissabonskom-derbi-foto-2
vazhniy-match-litso-i-emotsii-sudakova-posle-gola-v-lissabonskom-derbi-foto-3
vazhniy-match-litso-i-emotsii-sudakova-posle-gola-v-lissabonskom-derbi-foto-4
По теме:
Судаков забил, Трубин пропустил. Бенфика и Спортинг сыграли вничью в дерби
Бенфика – Спортинг. Как забил Судаков. Видео голов и обзор (обновляется)
Георгий Судаков стал 3-м украинским бомбардиром в чемпионате Португалии
фото фотогалерея Георгий Судаков Бенфика Спортинг Лиссабон Бенфика - Спортинг чемпионат Португалии по футболу эмоции празднование
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Стюард #11
А де всі? 
