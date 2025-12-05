Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Георгий Судаков стал 3-м украинским бомбардиром в чемпионате Португалии
Португалия
05 декабря 2025, 23:11 |
664
0

Георгий Судаков стал 3-м украинским бомбардиром в чемпионате Португалии

Полузащитник Бенфики опередил в рейтинге Сергея Ателькина

05 декабря 2025, 23:11 |
664
0
Георгий Судаков стал 3-м украинским бомбардиром в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Георгий Судаков забил 4-й гол в чемпионате Португалии.

Произошло это в матче 13-го тура, в котором Бенфика принимает Спортинг.

Теперь по количеству голов среди украинцев в Лиге Португал Судаков обошел Сергея Ателькина (3) и вышел на единоличное третье место.

Впереди полузащитника Бенфики теперь только два украинца: Сергей Кандауров (12) и Роман Яремчук (6).

Голы украинцев в чемпионате Португалии

  • 12 – Сергей Кандауров (Бенфика)
  • 6 – Роман Яремчук (Бенфика)
  • 4 – Георгий Судаков (Бенфика)
  • 3 – Сергей Ателькин (Боавишта)
  • 2 – Орест Лебеденко (Визела)

Голы украинцев за Бенфику

  • 13 – Сергей Кандауров (12 – Примейра, 1 – Кубок УЕФА)
  • 9 – Роман Яремчук (6 – Примейра, 3 – Лига чемпионов)
  • 4 – Георгий Судаков (4 – Примейра)

Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику

  • 17 матчей (10 – Примейра, 5 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Португалии, 1 – Кубок лиги)
  • 4 гола (4 – Примейра)
  • 2 ассиста (1 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Португалии)
По теме:
Судаков забил, Трубин пропустил. Бенфика и Спортинг сыграли вничью в дерби
Бенфика – Спортинг. Как забил Судаков. Видео голов и обзор (обновляется)
ФОТО. Важный матч: лицо и эмоции Судакова после гола в лиссабонском дерби
Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика - Спортинг статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Футбол | 05 декабря 2025, 20:18 3
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер

Михаил Федунов присоединился к тренерскому штабу Костюка

В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
Футбол | 05 декабря 2025, 07:49 14
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ

Кристиан Биловар восстановился после травмы

Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.12.2025, 00:06
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Будковский принёс победу хозяевам. Заря минимально обыграла Карпаты
Футбол | 05.12.2025, 19:55
Будковский принёс победу хозяевам. Заря минимально обыграла Карпаты
Будковский принёс победу хозяевам. Заря минимально обыграла Карпаты
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Футбол | 05.12.2025, 21:10
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 5
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 30
Футбол
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 2
Футбол
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07 1
Бокс
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем