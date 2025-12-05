Португалия05 декабря 2025, 23:11 |
Георгий Судаков стал 3-м украинским бомбардиром в чемпионате Португалии
Полузащитник Бенфики опередил в рейтинге Сергея Ателькина
Георгий Судаков забил 4-й гол в чемпионате Португалии.
Произошло это в матче 13-го тура, в котором Бенфика принимает Спортинг.
Теперь по количеству голов среди украинцев в Лиге Португал Судаков обошел Сергея Ателькина (3) и вышел на единоличное третье место.
Впереди полузащитника Бенфики теперь только два украинца: Сергей Кандауров (12) и Роман Яремчук (6).
Голы украинцев в чемпионате Португалии
- 12 – Сергей Кандауров (Бенфика)
- 6 – Роман Яремчук (Бенфика)
- 4 – Георгий Судаков (Бенфика)
- 3 – Сергей Ателькин (Боавишта)
- 2 – Орест Лебеденко (Визела)
Голы украинцев за Бенфику
- 13 – Сергей Кандауров (12 – Примейра, 1 – Кубок УЕФА)
- 9 – Роман Яремчук (6 – Примейра, 3 – Лига чемпионов)
- 4 – Георгий Судаков (4 – Примейра)
Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику
- 17 матчей (10 – Примейра, 5 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Португалии, 1 – Кубок лиги)
- 4 гола (4 – Примейра)
- 2 ассиста (1 – Лига чемпионов, 1 – Кубок Португалии)
