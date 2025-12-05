Георгий Судаков стал 3-м украинским бомбардиром в чемпионате Португалии

Георгий Судаков забил 4-й гол в чемпионате Португалии.

Произошло это в матче 13-го тура, в котором Бенфика принимает Спортинг.

Теперь по количеству голов среди украинцев в Лиге Португал Судаков обошел Сергея Ателькина (3) и вышел на единоличное третье место.

Впереди полузащитника Бенфики теперь только два украинца: Сергей Кандауров (12) и Роман Яремчук (6).

Голы украинцев в чемпионате Португалии

12 – Сергей Кандауров (Бенфика)

6 – Роман Яремчук (Бенфика)

4 – Георгий Судаков (Бенфика)

3 – Сергей Ателькин (Боавишта)

2 – Орест Лебеденко (Визела)

Голы украинцев за Бенфику

13 – Сергей Кандауров (12 – Примейра, 1 – Кубок УЕФА)

9 – Роман Яремчук (6 – Примейра, 3 – Лига чемпионов)

4 – Георгий Судаков (4 – Примейра)

Георгий Судаков, статистика выступлений за Бенфику