Украина, Швеция, Польша или Албания? Куман назвал фаворита на выход на ЧМ

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2026 года, где соперниками его подопечных будут национальные команды Японии, Туниса и победитель плей-офф – Украина, Швеция, Польша или Албания.

«Это заняло очень много времени. Приезжаешь на жеребьевку, и тут начинается вся эта суматоха. Сначала смотришь на соперников. При таком количестве групп силы равны. Япония – всегда в хорошей форме. Сейчас я немного менее уверен в Тунисе. Последним соперником может снова стать Польша, но, думаю, мы можем быть довольны.

Будет жарко. Придется за этим внимательно следить. Бразилия или Марокко в плей-офф? Ну и хорошо (смеется – прим.). Все это испытание, ведь маленьких стран не бывает. Группа – замечательная. Мы будем готовиться, и это самое главное. Это то, с чем мы можем двигаться дальше», – сказал Куман NOS.