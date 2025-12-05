Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина, Швеция, Польша или Албания? Куман назвал фаворита на выход на ЧМ
05 декабря 2025, 23:07 | Обновлено 05 декабря 2025, 23:13
Главный тренер сборной Нидерландов – об итогах жеребьевки

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2026 года, где соперниками его подопечных будут национальные команды Японии, Туниса и победитель плей-офф – Украина, Швеция, Польша или Албания.

«Это заняло очень много времени. Приезжаешь на жеребьевку, и тут начинается вся эта суматоха. Сначала смотришь на соперников. При таком количестве групп силы равны. Япония – всегда в хорошей форме. Сейчас я немного менее уверен в Тунисе. Последним соперником может снова стать Польша, но, думаю, мы можем быть довольны.

Будет жарко. Придется за этим внимательно следить. Бразилия или Марокко в плей-офф? Ну и хорошо (смеется – прим.). Все это испытание, ведь маленьких стран не бывает. Группа – замечательная. Мы будем готовиться, и это самое главное. Это то, с чем мы можем двигаться дальше», – сказал Куман NOS.

По теме:
«Равная группа». Экс-защитник сборной Украины - о жребии ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Маркевич назвал шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
