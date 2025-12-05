Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич назвал шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Чемпионат мира
05 декабря 2025, 22:43 | Обновлено 05 декабря 2025, 22:53
331
0

Маркевич назвал шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026

Мирон Богданович считает, что у сине-желтых будут неплохие шансы

Маркевич назвал шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины против потенциальных соперников на чемпионате мира: Нидерландов, Туниса и Японии.

«Для нас это не самый худший вариант, – сказал Маркевич. – Однозначно фаворит этой потенциальной для сборной Украины группы Нидерланды. А что касается Туниса и Японии, то это для нас как минимум равные соперники.

Если мы выйдем на чемпионат мира, то за второе место можем бороться. Более того, верю, что подопечные Сергея Реброва должны быть фаворитами в этом соперничестве.

Но я буду честен, что даю прогноз по авторитету и достижениям упомянутых команд, я не видел их в действии. А вот за Нидерландами немного следил. Это серьезный оппонент, с ними будет очень трудно. Впрочем, осталось дело за малым, выйти на чемпионат мира (улыбается)», – сказал Маркевич.

Для того, чтобы попасть на финальную стадию мундиаля, украинцам нужно пройти в плей-офф отбора Швецию и победителя пары Польша – Албания.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Хорошо, что не Испания и не Португалия»
Определены даты потенциальных матчей сборной Украины на ЧМ-2026
На каких стадионах будет играть Украина, если квалифицируется на ЧМ-2026?
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Японии по футболу сборная Туниса по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
