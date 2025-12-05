Маркевич назвал шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины против потенциальных соперников на чемпионате мира: Нидерландов, Туниса и Японии.

«Для нас это не самый худший вариант, – сказал Маркевич. – Однозначно фаворит этой потенциальной для сборной Украины группы Нидерланды. А что касается Туниса и Японии, то это для нас как минимум равные соперники.

Если мы выйдем на чемпионат мира, то за второе место можем бороться. Более того, верю, что подопечные Сергея Реброва должны быть фаворитами в этом соперничестве.

Но я буду честен, что даю прогноз по авторитету и достижениям упомянутых команд, я не видел их в действии. А вот за Нидерландами немного следил. Это серьезный оппонент, с ними будет очень трудно. Впрочем, осталось дело за малым, выйти на чемпионат мира (улыбается)», – сказал Маркевич.

Для того, чтобы попасть на финальную стадию мундиаля, украинцам нужно пройти в плей-офф отбора Швецию и победителя пары Польша – Албания.