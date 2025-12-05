Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
Эммануэль Эмега был уверен, что «Страсбург» играет в Бундеслиге
Форвард английского «Челси» Эммануэль Эмега попал в курьезную и неприятную ситуацию. 22-летний нидерландский футболист подписал контракт с лондонским клубом, но сезон 2025/26 проведет в чемпионате Франции в составе «Страсбурга».
Нидерландец дал интервью, в котором рассказал много интересных подробностей о своей карьере и переходе в Лигу 1. Эмега признался, что в июле 2023 года, когда покинул австрийский «Штурм», был уверен, что переходит в... немецкий «Страсбург».
Да, форвард был уверен, что продолжит карьеру в Бундеслиге, но оказался в чемпионате Франции. Эммануэль провел больше двух лет в клубе, но рассказал о своей ошибке только сейчас.
Слова нидерландца разозлили президента «Страсбурга», который отстранил игрока на ближайший матч против «Тулузы», который состоится 6 декабря.
В нынешнем сезоне Эммега провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Chelsea star suspended by club.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 5, 2025
Read more ⤵️https://t.co/JLnuJk8d4X
Emmanuel Emegha, capitán del Strasbourg, fue suspendido por el club para el encuentro del sábado contra el Toulouse.— Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 4, 2025
Ojo a la razón que más ha motivado la sanción:
El 16 de noviembre, en una entrevista con el medio neerlandés Algemeen Dagblad, dijo que, antes de fichar por el… pic.twitter.com/FKttpJe3t9
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именитый украинский тренер отреагировал на увольнения наставника киевского клуба
Бельгиец хочет усиления защиты