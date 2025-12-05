Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию

Форвард английского «Челси» Эммануэль Эмега попал в курьезную и неприятную ситуацию. 22-летний нидерландский футболист подписал контракт с лондонским клубом, но сезон 2025/26 проведет в чемпионате Франции в составе «Страсбурга».

Нидерландец дал интервью, в котором рассказал много интересных подробностей о своей карьере и переходе в Лигу 1. Эмега признался, что в июле 2023 года, когда покинул австрийский «Штурм», был уверен, что переходит в... немецкий «Страсбург».

Да, форвард был уверен, что продолжит карьеру в Бундеслиге, но оказался в чемпионате Франции. Эммануэль провел больше двух лет в клубе, но рассказал о своей ошибке только сейчас.

Слова нидерландца разозлили президента «Страсбурга», который отстранил игрока на ближайший матч против «Тулузы», который состоится 6 декабря.

В нынешнем сезоне Эммега провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Chelsea star suspended by club.



Read more ⤵️https://t.co/JLnuJk8d4X — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 5, 2025