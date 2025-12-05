Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
Англия
Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию

Эммануэль Эмега был уверен, что «Страсбург» играет в Бундеслиге

Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Эмега

Форвард английского «Челси» Эммануэль Эмега попал в курьезную и неприятную ситуацию. 22-летний нидерландский футболист подписал контракт с лондонским клубом, но сезон 2025/26 проведет в чемпионате Франции в составе «Страсбурга».

Нидерландец дал интервью, в котором рассказал много интересных подробностей о своей карьере и переходе в Лигу 1. Эмега признался, что в июле 2023 года, когда покинул австрийский «Штурм», был уверен, что переходит в... немецкий «Страсбург».

Да, форвард был уверен, что продолжит карьеру в Бундеслиге, но оказался в чемпионате Франции. Эммануэль провел больше двух лет в клубе, но рассказал о своей ошибке только сейчас.

Слова нидерландца разозлили президента «Страсбурга», который отстранил игрока на ближайший матч против «Тулузы», который состоится 6 декабря.

В нынешнем сезоне Эммега провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
OLDTROLL
Та це просто квіточки проти війни Албанії з Азербайджаном, яку зупинив рудий дегенерат)))
Ответить
+3
Mark4854590
Кумедна історія. Але нащо ж футболіста відстороняти
Ответить
+2
Андрій Заліщук
Правильно місто називається Страсбур по-французьки, без букви "г" і з наголосом на останньому складі
Ответить
+1
Saar
ну хз, слово "страсбург" ну ніяк не схоже на французьке.
Ответить
+1
Bombardini
З цієї ситуації можна було б просто посміятись. Тим більш після двох років. Але дивно, що гравця за це відсторонили від ігор і що президент має такі повноваження. Чи це в контракті так записано, що якщо два роки тому переплутав чемп, в якому грає команда, то зараз можна відсторонити від гри? Маразм якийсь
Ответить
0
ash
Страсбург на кордоні з Німеччиною, в самій Німеччині багато міст і клубів з закінченням -бург, тому нічого дивного, що він сплутав, немає.
Ответить
0
MaximusOne
Це би міг бути початок революції в Франції, якби він підключив #BlackLivesMatter двіжуху.
Ответить
0
