2 декабря 2025 года состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/26 между лондонским «Фулхэмом» и «Манчестер Сити», который завершился со счетом 5:4 в пользу гостей.

В этом поединке свой 100-й гол в элитном английском дивизионе забил норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд. Это была его 111-я игра в чемпионате Англии.

Пресс-служба Английской Премьер-лиги собрала все 100 забитых мячей форварда в одно видео.

ВИДЕО. Все 100 голов Эрлинга Холанда в АПЛ