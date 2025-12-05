Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Все 100 голов Эрлинга Холанда в АПЛ
Англия
Нападающему Манчестер Сити на это понадобилось 111 матчей

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

2 декабря 2025 года состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/26 между лондонским «Фулхэмом» и «Манчестер Сити», который завершился со счетом 5:4 в пользу гостей.

В этом поединке свой 100-й гол в элитном английском дивизионе забил норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд. Это была его 111-я игра в чемпионате Англии.

Пресс-служба Английской Премьер-лиги собрала все 100 забитых мячей форварда в одно видео.

Эрлинг Холанд Манчестер Сити видео Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
