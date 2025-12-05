Почему футболисты используют энергетические гели прямо во время матча?

Футбол все больше напоминает профессиональный марафон: высокие скорости, прессинг, десятки спринтов и минимум пауз.

Именно поэтому все чаще камеры ловят игроков, которые в середине игры открывают маленькие пакетики с энергетическими гелями. Но зачем они нужны?

Во время матча футболист в среднем пробегает 10–13 км и выполняет десятки взрывных ускорений. Для таких действий телу нужны углеводы – точнее, гликоген, который хранится в мышцах. Он расходуется уже к концу первого тайма, и во второй половине игры игрок без дополнительного «топлива» теряет: скорость, силу ударов, точность принимаемых решений.

Нутриционисты объясняют: гель – это быстрый источник углеводов, который моментально повышает уровень глюкозы в крови и позволяет сохранить мышечный гликоген для решающих эпизодов.

Почему именно гель, а не вода или энергетик? Причин несколько: 1) усваивается в несколько раз быстрее напитка; 2) не вызывает тяжести в желудке; 3) сочетает глюкозу и фруктозу, что увеличивает доступную энергию почти в 1,5 раза.

Именно поэтому клубы АПЛ и MLS уже работают с производителями спортивного питания, такими как Science in Sport (SiS). Партнерами бренда являются «Брентфорд», «Тоттенхэм» и «Нью-Йорк Сити».

Статистика показывает, что больше всего голов забивается после 70-й минуты – когда одна команда свежа, а другая «падает». Эксперты называют энергогели причиной того, что топ-клубы вроде «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» систематически «добивают» соперников в концовках.

С ростом интенсивности футбола и плотного календаря (до трех матчей в неделю) энергетические гели стали обязательным элементом подготовки. На ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, где ожидается жара и высокие нагрузки, они могут стать таким же стандартом экипировки, как бутсы или GPS-жилеты.

По материалам The Athletic