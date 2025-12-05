Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 декабря 2025, 04:51
Почему футболисты используют энергетические гели прямо во время матча?

Энергетические гели уже меняют футбол...

Почему футболисты используют энергетические гели прямо во время матча?
Обложка The Athletic

Футбол все больше напоминает профессиональный марафон: высокие скорости, прессинг, десятки спринтов и минимум пауз.

Именно поэтому все чаще камеры ловят игроков, которые в середине игры открывают маленькие пакетики с энергетическими гелями. Но зачем они нужны?

Во время матча футболист в среднем пробегает 10–13 км и выполняет десятки взрывных ускорений. Для таких действий телу нужны углеводы – точнее, гликоген, который хранится в мышцах. Он расходуется уже к концу первого тайма, и во второй половине игры игрок без дополнительного «топлива» теряет: скорость, силу ударов, точность принимаемых решений.

Нутриционисты объясняют: гель – это быстрый источник углеводов, который моментально повышает уровень глюкозы в крови и позволяет сохранить мышечный гликоген для решающих эпизодов.

Почему именно гель, а не вода или энергетик? Причин несколько: 1) усваивается в несколько раз быстрее напитка; 2) не вызывает тяжести в желудке; 3) сочетает глюкозу и фруктозу, что увеличивает доступную энергию почти в 1,5 раза.

Именно поэтому клубы АПЛ и MLS уже работают с производителями спортивного питания, такими как Science in Sport (SiS). Партнерами бренда являются «Брентфорд», «Тоттенхэм» и «Нью-Йорк Сити».

Статистика показывает, что больше всего голов забивается после 70-й минуты – когда одна команда свежа, а другая «падает». Эксперты называют энергогели причиной того, что топ-клубы вроде «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» систематически «добивают» соперников в концовках.

С ростом интенсивности футбола и плотного календаря (до трех матчей в неделю) энергетические гели стали обязательным элементом подготовки. На ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, где ожидается жара и высокие нагрузки, они могут стать таким же стандартом экипировки, как бутсы или GPS-жилеты.

По материалам The Athletic

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу lifestyle Арсенал Лондон Ливерпуль Манчестер Сити Брентфорд Тоттенхэм Нью-Йорк Сити
Источник: The Athletic
