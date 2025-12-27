Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гасперини определился с форвардом, который заменит Довбика в составе Ромы
Италия
27 декабря 2025, 15:29
Гасперини определился с форвардом, который заменит Довбика в составе Ромы

Итальянский клуб заинтересован в услугах Джакомо Распадори, который выступает за «Атлетико»

Гасперини определился с форвардом, который заменит Довбика в составе Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома» определилась с приоритетами во время зимнего трансферного окна и планирует усилить линию атаки, подписав форварда. Об этом сообщило издание Siamo La Roma.

Римский клуб заинтересован в услугах нападающего испанского «Атлетико» Джакомо Распадори, который может сыграть и в центре поле, и на левом фланге. Трансфер 25-летнего итальянца – личная просьба главного тренера Джан Пьеро Гасперини, давно знакомого с футболистом.

Распадори должен заменить в составе «волков» форварда сборной Украины Артема Довбика, который не входит в планы итальянского специалиста.

Стороны провели предварительные переговоры, в ходе которых мадридский клуб сообщил свои условия – «Атлетико» готов отпустить Джакомо на условиях полноценного трансфера и не рассматривает никаких аренд.

«Рома» предложила обмен Распадори на Довбика, однако «матрасники» отказались от этого варианта.

Контракт украинского футболиста истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 20 млн евро. В нынешнем сезоне Артем провел 14 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

В активе Распадори – два забитых мяча и три результативные передачи в 14 играх.

Николай Тытюк
