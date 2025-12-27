Десятый номер ATP вначале подтвердил участие на Aus Open, а затем снялся

24-летний британский теннисист Джек Дрейпер, который занимает 10-е место в рейтинге АТР, не сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Об этом стало известно 26 декабря. Джек записал видеообращение, в котором заявил, что пропустит австралийскую серию полностью:

«К сожалению, я и моя команда решили не ехать в Австралию в этом году. Это действительно очень трудное решение, ведь Australian Open – это соревнования Grand Slam, один из крупнейших турниров в нашем виде спорта.

Однако я уже давно страдаю от травмы руки. Я нахожусь на самом последнем этапе восстановления, и так скоро возвращаться на корт для участия в матчах из пяти сетов просто не кажется разумным решением для меня и моего тенниса.

Конечно, я уже пережил немало неудач. Но эта, безусловно, была самой сложной и самой тяжелой из всех, что у меня были. Я рассчитываю вернуться к соревнованиям в 2026 году и снова бороться на корте. Благодарю всех за поддержку в 2025 – она действительно много для меня значит. Надеюсь в скором времени вернуться в тур и снова соревноваться на самом высоком уровне», – сказал Дрейпер.

Интересно, что лишь 24 числа этого же месяца Дрейпер заявил, что сыграет на мейджоре в Мельбурне.

Джек не выступает в Туре с конца августа, когда отказался от матча с Зизу Бергсом во втором круге US Open и досрочно завершил сезон.