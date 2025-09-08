Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Седьмая ракетка в мужском одиночном разряде досрочно завершил сезон
ATP
08 сентября 2025, 23:12
Джек Дрейпер из-за травмы руки больше не сыграет в 2025 году

08 сентября 2025, 23:12
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

Британский теннисист и седьмой номер рейтинга АТР Джек Дрейпер досрочно завершил сезон.

Дрейпер принял такое решение после US Open 2025, с которого снялся перед поединком второго раунда против Зизу Бергса. У Джека – травма руки.

«Ребята, хочу поделиться обновлением… К сожалению, травма моей руки требует отдыха, и это значит, что я пропущу остаток 2025 года. Мне очень трудно это принять, ведь я набрал потрясающий темп в этом сезоне и показывал отличную игру. Однако я уже проходил через это раньше…

И всегда возвращался сильнее, потому что у меня огромная мотивация реализовать свой потенциал как игрока. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня и верит в меня на моём пути. Жду не дождусь момента вернуться и выложиться на максимум. Скоро увидимся!», – написал британец в Instagram.

В 2025 году Дрейпер выиграл трофей на Мастерсе в Индиан-Уэллс, а также сыграл в финале соревнований ATP 1000 в Мадриде.

По теме:
Рейтинг АТР. Алькарас обошел Синнера и стал первой ракеткой после US Open
Пятая ракетка мира в мужском разряде снялся с US Open. Известна причина
Обновлен рейтинг ATP перед стартом Открытого чемпионата США 2025
Джек Дрейпер травма травма руки
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
