20 декабря 2025, 21:14 |
Забарный не будет играть с Сафоновым как минимум месяц

Вратарь получил травму

20 декабря 2025, 21:14 |
Забарный не будет играть с Сафоновым как минимум месяц
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выбыл на длительный срок.

Вратарь получил перелом руки во время финала Межконтинентального кубка и пропустит около месяца.

26-летний Сафонов принял участие в победе парижан над «Фламенго» в серии пенальти (1:1, 2:1 по пенальти), отразив четыре удара.

Таким образом, место в воротах парижского клуба вернет Люка Шевалье, который восстановился от травмы, из-за которой Сафонов получил шанс выходить в старт.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры, и он не поддерживает с ними никаких отношений.

Дмитрий Олийченко Источник: RMC
