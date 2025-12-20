Забарный не будет играть с Сафоновым как минимум месяц
Вратарь получил травму
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выбыл на длительный срок.
Вратарь получил перелом руки во время финала Межконтинентального кубка и пропустит около месяца.
26-летний Сафонов принял участие в победе парижан над «Фламенго» в серии пенальти (1:1, 2:1 по пенальти), отразив четыре удара.
Таким образом, место в воротах парижского клуба вернет Люка Шевалье, который восстановился от травмы, из-за которой Сафонов получил шанс выходить в старт.
Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры, и он не поддерживает с ними никаких отношений.
