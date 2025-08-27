Пятая ракетка мира в мужском разряде снялся с US Open. Известна причина
Джек Дрейпер отказался от матча 1/32 финала против Бергса из-за травмы руки
Британский теннисист и пятый номер рейтинга АТР Джек Дрейпер снялся с Открытого чемпионата США 2025.
28 августа британец должен был провести матч 1/32 финала против Зизу Бергса (Бельгия, ATP 48). Однако встреча не состоится – Дрейпер не сможет продолжить выступления на US Open из-за травмы руки.
«Всем привет, к сожалению, я вынужден отказаться от участия в Открытом чемпионате США. Я сделал все, что в моих силах, чтобы быть здесь и дать себе шанс сыграть, но дискомфорт в руке стал слишком сильным, и я должен поступить правильно и позаботиться о себе. Спасибо всем за поддержку».
В первом раунде Дрейпер одолел представителя Аргентины Федерико Агустина Гомеса (АТР 203) в четырех сетах за 3 часа. Бергс без борьбы прошел в третий круг, где поборется либо против Габриэля Диалло, либо против Хауме Мунара.
Hi guys, I’m sorry to say I’ll be withdrawing from the US open. I tried my very best to be here and give myself the every chance to play but the discomfort in my arm has become to much and I have to do what is right and look after myself. Thank you for all the support.— jack draper (@jackdraper0) August 27, 2025
Jack Draper has withdrawn from the Men's Singles event with an injury.— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2025
Zizou Bergs advances to the third round by walkover.
