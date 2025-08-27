Пятая ракетка мира в мужском разряде снялся с US Open. Известна причина

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
27 августа 2025, 22:29 | Обновлено 27 августа 2025, 22:40
436
1

Джек Дрейпер отказался от матча 1/32 финала против Бергса из-за травмы руки

Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

Британский теннисист и пятый номер рейтинга АТР Джек Дрейпер снялся с Открытого чемпионата США 2025.

28 августа британец должен был провести матч 1/32 финала против Зизу Бергса (Бельгия, ATP 48). Однако встреча не состоится – Дрейпер не сможет продолжить выступления на US Open из-за травмы руки.

«Всем привет, к сожалению, я вынужден отказаться от участия в Открытом чемпионате США. Я сделал все, что в моих силах, чтобы быть здесь и дать себе шанс сыграть, но дискомфорт в руке стал слишком сильным, и я должен поступить правильно и позаботиться о себе. Спасибо всем за поддержку».

В первом раунде Дрейпер одолел представителя Аргентины Федерико Агустина Гомеса (АТР 203) в четырех сетах за 3 часа. Бергс без борьбы прошел в третий круг, где поборется либо против Габриэля Диалло, либо против Хауме Мунара.

Джек Дрейпер Зизу Бергс травма травма руки US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
introvert
Шанс для нашого смуглявого козака.
Ответить
0
