Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кто получил 9.0? Известна оценка Миколенко за игру против Бернли
Англия
27 декабря 2025, 23:27 | Обновлено 27 декабря 2025, 23:28
211
0

Защитник Эвертона провел полный матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Эвертоном». Игра прошла на стадионе «Терф Мур» в Бернли и завершилась нулевой ничьей.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями.

Перфоманс левого защитника статистический портал WhoScored оценил в 6,9 баллов из 10 возможных, что стало средней оценкой по его команде.

Лучшим игроком встречи был признан вратарь «Бернли» Мартин Дубравка, который совершил 6 сейвов за игру и получил оценку 9,0.

Оценки игроков за матч Бернли – Эвертон:

Эвертон Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко оценки WhoScored
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
