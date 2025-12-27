Кто получил 9.0? Известна оценка Миколенко за игру против Бернли
Защитник Эвертона провел полный матч
В субботу, 27 декабря, состоялся матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Эвертоном». Игра прошла на стадионе «Терф Мур» в Бернли и завершилась нулевой ничьей.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями.
Перфоманс левого защитника статистический портал WhoScored оценил в 6,9 баллов из 10 возможных, что стало средней оценкой по его команде.
Лучшим игроком встречи был признан вратарь «Бернли» Мартин Дубравка, который совершил 6 сейвов за игру и получил оценку 9,0.
Оценки игроков за матч Бернли – Эвертон:
