ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей красотой на матче
Элеонора Инкардона стала украшением второго дивизиона чемпионата Италии
Известная итальянская футбольная журналистка и телеведущая Элеонора Инкардона опубликовала свежие фото с матча Серии B.
Инкардона работала на игре «Модена» – «Монца» на стадионе «Стадио Бралья», появившись в элегантном бордовом образе. Снимки с микрофоном DAZN на фоне арены собрали тысячи лайков и множество комплиментов.
Поклонники отмечают не только профессионализм журналистки, но и ее красоту, которыая становится украшением любого матча.
Инкардона по праву считается одной из самых популярных спортивных ведущих Италии.
