Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
27 декабря 2025, 20:57 | Обновлено 27 декабря 2025, 21:27
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей красотой на матче

Элеонора Инкардона стала украшением второго дивизиона чемпионата Италии

Instagram. Элеонора Инкардона

Известная итальянская футбольная журналистка и телеведущая Элеонора Инкардона опубликовала свежие фото с матча Серии B.

Инкардона работала на игре «Модена» – «Монца» на стадионе «Стадио Бралья», появившись в элегантном бордовом образе. Снимки с микрофоном DAZN на фоне арены собрали тысячи лайков и множество комплиментов.

Поклонники отмечают не только профессионализм журналистки, но и ее красоту, которыая становится украшением любого матча.

Инкардона по праву считается одной из самых популярных спортивных ведущих Италии.

Saar
Красива!
