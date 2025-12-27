ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей красотой на матче

Известная итальянская футбольная журналистка и телеведущая Элеонора Инкардона опубликовала свежие фото с матча Серии B.

Инкардона работала на игре «Модена» – «Монца» на стадионе «Стадио Бралья», появившись в элегантном бордовом образе. Снимки с микрофоном DAZN на фоне арены собрали тысячи лайков и множество комплиментов.

Поклонники отмечают не только профессионализм журналистки, но и ее красоту, которыая становится украшением любого матча.

Инкардона по праву считается одной из самых популярных спортивных ведущих Италии.