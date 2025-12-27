Лунину нашли возрастную замену. Его будущее под угрозой

«Вильярреал» интересуется испанским вратарем «Овьедо» Аароном Эсканделлом, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «желтой субмарины» рассматривает 30-летнего футболиста как альтернативу украинскому голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину, ведь переговоры по его трансферу пока проходят не очень позитивно.

Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 2 поединка на клубном уровне, пропустив 5 голов. На счету Аарона Эсканделла 17 поединков и 26 пропущенных мячей в нынешней кампании.