Лунину нашли возрастную замену. Его будущее под угрозой
Вильярреал может подписать Аарона Эсканделла
«Вильярреал» интересуется испанским вратарем «Овьедо» Аароном Эсканделлом, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, руководство «желтой субмарины» рассматривает 30-летнего футболиста как альтернативу украинскому голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину, ведь переговоры по его трансферу пока проходят не очень позитивно.
Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 2 поединка на клубном уровне, пропустив 5 голов. На счету Аарона Эсканделла 17 поединков и 26 пропущенных мячей в нынешней кампании.
