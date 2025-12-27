Лунину нашли возрастную замену. Его будущее под угрозой

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Испания
27 декабря 2025, 15:46 | Обновлено 27 декабря 2025, 15:48
Вильярреал может подписать Аарона Эсканделла

27 декабря 2025, 15:46 | Обновлено 27 декабря 2025, 15:48
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Вильярреал» интересуется испанским вратарем «Овьедо» Аароном Эсканделлом, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «желтой субмарины» рассматривает 30-летнего футболиста как альтернативу украинскому голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину, ведь переговоры по его трансферу пока проходят не очень позитивно.

Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 2 поединка на клубном уровне, пропустив 5 голов. На счету Аарона Эсканделла 17 поединков и 26 пропущенных мячей в нынешней кампании.

Андрей Лунин
Оцените материал
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Бокс | 27.12.2025, 09:29
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
