Где Миколенко? Бернли и Эвертон выбрали составы на матч Премьер-лиги

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
27 декабря 2025, 15:53 |
Поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги состоится 27 декабря в 17:00

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Эвертон».

Команды сыграют на стадионе «Turf Moor» в Бернли. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния наставники команд определились со стартовыми составами. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут.

«Эвертон» набрал 24 балла после 17 туров и занимает десятое место в турнирной таблице. В активе «Бернли» 11 пунктов – команда Скотта Паркера разместилась на 19-й позиции.

Стартовые составы Бернли и Эвертона на матч Английской Премьер-лиги:

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бернли Эвертон Виталий Миколенко стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
