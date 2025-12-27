Где Миколенко? Бернли и Эвертон выбрали составы на матч Премьер-лиги

В субботу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Бернли» и «Эвертон».

Команды сыграют на стадионе «Turf Moor» в Бернли. Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния наставники команд определились со стартовыми составами. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут.

«Эвертон» набрал 24 балла после 17 туров и занимает десятое место в турнирной таблице. В активе «Бернли» 11 пунктов – команда Скотта Паркера разместилась на 19-й позиции.

Стартовые составы Бернли и Эвертона на матч Английской Премьер-лиги: