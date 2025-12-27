Обладатель Кубка Италии намерен в январе подписать украинского защитника
В услугах Арсения Батагова заинтересованы «Наполи» и «Болонья»
Защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов может покинуть Суперлигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Gunebakis.
В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Наполи» и «Болонья», которые следит за прогрессом талантливого игрока последние несколько месяцев. Представители итальянской Серии А отправят скаутов на полуфинальный матч Суперкубка Турции «Галатасарай» – «Трабзонспор», который состоится 5 января.
После этого поединка «Болонья» планирует сделать официальное предложение о трансфере Батагова. Турецкий клуб не горит желанием отпускать одного из лидеров команды, однако окончательное решение будет зависить от предложенной суммы.
«Бордово-синие» планируют заработать около 18 млн евро, что в десять раз превысит сумму, которую потратил «Трабзонспор», когда приобрел украинца.
В августе прошлого года Батагов покинул луганскую «Зарю» за 1,83 млн евро. В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей, в которых отдал две результативные передачи.
Trabzonspor’s Ukrainian left-footed centre-defender Arseny Batagov is closely monitoring by Seri A clubs Napoli and Bologna. #Trabzonspor #Napoli #Bologna #Batagov pic.twitter.com/uCDYAavRyF— Turkish Football Soccer (@soccer_turkish) December 26, 2025
