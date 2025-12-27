Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обладатель Кубка Италии намерен в январе подписать украинского защитника
27 декабря 2025, 14:44 |
Обладатель Кубка Италии намерен в январе подписать украинского защитника

В услугах Арсения Батагова заинтересованы «Наполи» и «Болонья»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов может покинуть Суперлигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Gunebakis.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Наполи» и «Болонья», которые следит за прогрессом талантливого игрока последние несколько месяцев. Представители итальянской Серии А отправят скаутов на полуфинальный матч Суперкубка Турции «Галатасарай» – «Трабзонспор», который состоится 5 января.

После этого поединка «Болонья» планирует сделать официальное предложение о трансфере Батагова. Турецкий клуб не горит желанием отпускать одного из лидеров команды, однако окончательное решение будет зависить от предложенной суммы.

«Бордово-синие» планируют заработать около 18 млн евро, что в десять раз превысит сумму, которую потратил «Трабзонспор», когда приобрел украинца.

В августе прошлого года Батагов покинул луганскую «Зарю» за 1,83 млн евро. В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов Наполи Болонья трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Fanatik
felz
Поднимается по немногу
