Обладатель Кубка Италии намерен в январе подписать украинского защитника

Защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов может покинуть Суперлигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Gunebakis.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы «Наполи» и «Болонья», которые следит за прогрессом талантливого игрока последние несколько месяцев. Представители итальянской Серии А отправят скаутов на полуфинальный матч Суперкубка Турции «Галатасарай» – «Трабзонспор», который состоится 5 января.

После этого поединка «Болонья» планирует сделать официальное предложение о трансфере Батагова. Турецкий клуб не горит желанием отпускать одного из лидеров команды, однако окончательное решение будет зависить от предложенной суммы.

«Бордово-синие» планируют заработать около 18 млн евро, что в десять раз превысит сумму, которую потратил «Трабзонспор», когда приобрел украинца.

В августе прошлого года Батагов покинул луганскую «Зарю» за 1,83 млн евро. В нынешнем сезоне защитник провел 18 матчей, в которых отдал две результативные передачи.